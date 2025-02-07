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Общество

В Самарской области внедрили мини-приложение для горожан "Я здесь живу"

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области внедрили мини-приложение для горожан "Я здесь живу", функционирующее на базе социальной сети ВКонтакте.

Это предусмотрено меморандумом, подписанном в рамках международного форума "ИТ-Диалог 2024" между Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и департаментом информационных технологий и связи Самарской области (с 1 января 2025 г. — министерство цифрового развития и связи Самарской области).

Первым регионом, где было внедрено приложение "Я здесь живу", стал Санкт-Петербург. Теперь проект реализован и в 63 регионе. В Самарской версии мини-аппа доступны такие сервисы, как "Афиша событий", "Красивые места", "Мой питомец", "Новости" и подсервис "Фальсификации при выборе управляющих компаний".

Команда разработчиков занимается оцифровкой открытых городских данных о благоустройстве, культурной жизни, образовании, досуге и прочих направлениях, и на основе этих данных создаются все сервисы приложения.

Обновление архитектуры приложения позволило начать масштабирование проекта в регионы. Планомерная работа по актуализации открытых данных позволит подключать новые сервисы в регионах — участниках проекта.

Развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений экономической политики не только Петербурга, но и Самарской области. Как ранее отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, для региона развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. "Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно", — отмечал глава региона.

"Цифровизация городской среды позволяет интегрировать различные услуги и сервисы в единый универсальный проект, предложив жителям максимально удобный и безопасный инструмент. Уверен, приложение "Я здесь живу", успешно реализуемое в Санкт-Петербурге, будет востребовано и в Самарской области. Проект, безусловно, будет развиваться и дополняться новыми сервисами", — отметил заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

Приложение "Я здесь живу" доступно по ссылке.

Кроме того, меморандумом между Самарской областью и Санкт-Петербургом предусмотрено сотрудничество в области популяризации технологий и улучшения качества жизни.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

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