В Самарской области внедрили мини-приложение для горожан "Я здесь живу", функционирующее на базе социальной сети ВКонтакте.
Это предусмотрено меморандумом, подписанном в рамках международного форума "ИТ-Диалог 2024" между Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и департаментом информационных технологий и связи Самарской области (с 1 января 2025 г. — министерство цифрового развития и связи Самарской области).
Первым регионом, где было внедрено приложение "Я здесь живу", стал Санкт-Петербург. Теперь проект реализован и в 63 регионе. В Самарской версии мини-аппа доступны такие сервисы, как "Афиша событий", "Красивые места", "Мой питомец", "Новости" и подсервис "Фальсификации при выборе управляющих компаний".
Команда разработчиков занимается оцифровкой открытых городских данных о благоустройстве, культурной жизни, образовании, досуге и прочих направлениях, и на основе этих данных создаются все сервисы приложения.
Обновление архитектуры приложения позволило начать масштабирование проекта в регионы. Планомерная работа по актуализации открытых данных позволит подключать новые сервисы в регионах — участниках проекта.
Развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений экономической политики не только Петербурга, но и Самарской области. Как ранее отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, для региона развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. "Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно", — отмечал глава региона.
"Цифровизация городской среды позволяет интегрировать различные услуги и сервисы в единый универсальный проект, предложив жителям максимально удобный и безопасный инструмент. Уверен, приложение "Я здесь живу", успешно реализуемое в Санкт-Петербурге, будет востребовано и в Самарской области. Проект, безусловно, будет развиваться и дополняться новыми сервисами", — отметил заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.
Приложение "Я здесь живу" доступно по ссылке.
Кроме того, меморандумом между Самарской областью и Санкт-Петербургом предусмотрено сотрудничество в области популяризации технологий и улучшения качества жизни.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!