В Самарской области внедрили мини-приложение для горожан "Я здесь живу", функционирующее на базе социальной сети ВКонтакте.

Это предусмотрено меморандумом, подписанном в рамках международного форума "ИТ-Диалог 2024" между Комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и департаментом информационных технологий и связи Самарской области (с 1 января 2025 г. — министерство цифрового развития и связи Самарской области).

Первым регионом, где было внедрено приложение "Я здесь живу", стал Санкт-Петербург. Теперь проект реализован и в 63 регионе. В Самарской версии мини-аппа доступны такие сервисы, как "Афиша событий", "Красивые места", "Мой питомец", "Новости" и подсервис "Фальсификации при выборе управляющих компаний".

Команда разработчиков занимается оцифровкой открытых городских данных о благоустройстве, культурной жизни, образовании, досуге и прочих направлениях, и на основе этих данных создаются все сервисы приложения.

Обновление архитектуры приложения позволило начать масштабирование проекта в регионы. Планомерная работа по актуализации открытых данных позволит подключать новые сервисы в регионах — участниках проекта.

Развитие информационных технологий является одним из ключевых направлений экономической политики не только Петербурга, но и Самарской области. Как ранее отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, для региона развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. "Это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно", — отмечал глава региона.

"Цифровизация городской среды позволяет интегрировать различные услуги и сервисы в единый универсальный проект, предложив жителям максимально удобный и безопасный инструмент. Уверен, приложение "Я здесь живу", успешно реализуемое в Санкт-Петербурге, будет востребовано и в Самарской области. Проект, безусловно, будет развиваться и дополняться новыми сервисами", — отметил заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич.

Приложение "Я здесь живу" доступно по ссылке.

Кроме того, меморандумом между Самарской областью и Санкт-Петербургом предусмотрено сотрудничество в области популяризации технологий и улучшения качества жизни.