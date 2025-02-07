Застолье двух жительниц Самары закончилось поножовщиной и убийством

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 51-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в ноябре 2024 г. обвиняемая была в гостях у 59-летней знакомой. Женщины выпивали и поссорились. В итоге самарчанка несколько раз ударила ножом приятельницу. От полученных ранения пострадавшая скончалась.