Застолье двух жительниц Самары закончилось поножовщиной и убийством

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 51-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в ноябре 2024 г. обвиняемая была в гостях у 59-летней знакомой. Женщины выпивали и поссорились. В итоге самарчанка несколько раз ударила ножом приятельницу. От полученных ранения пострадавшая скончалась.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.