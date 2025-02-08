16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем российской науки Вячеслав Федорищев вручил премии самарским ученым Самарские лесники получили самую крупную партию техники за последние 10 лет Вячеслав Федорищев: "НОЦ "Инженерия будущего" закрываем" У "Крыльев Советов" заберут 10% бюджетных средств в пользу технологических предпринимателей

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем российской науки

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 8 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил представителей научного сообщества региона с Днем российской науки.

Глава региона подчеркнул, что сегодня от научных достижений, от умения применять их результаты на практике во благо людей во многом зависит решение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, по обеспечению суверенитета страны, достижению национальных целей развития России и целей специальной военной операции.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что наука всегда занимала особое место в жизни Самарской области.

"В регионе сформирована сильная научная база: успешно работают научные организации, находящиеся в ведении Российской академии наук, образовательные организации высшего образования.На территории региона действует значительное количество предприятий, внедряющих инновационные продукты.
Развитие науки и технологий, выстраивание эффективной системы управления научно-технологической политикой — одно из ключевых направлений работы регионального правительства. Финансирование по этому направлению в ближайшие пять лет будет увеличено почти в два раза", — добавил он.

Губернатор поблагодарил научное сообщество Самарской области за вклад в укрепление научно-технического потенциала региона и всей страны, в обеспечение обороноспособности государства.

"Спасибо наставникам науки, обеспечивающим преемственность в развитии научных школ и направлений, эффективную подготовку молодых ученых. Уверен, что в год 80-летия Победы, объявленный главой государства Годом защитника Отечества, вы приложите максимум усилий для приближения победы в СВО, достижения технологического лидерства Самарской области, улучшения условий жизни людей. Желаю успехов в разработке и внедрении самых передовых технологий и инноваций, перспективных научных идей, новых значимых открытий и удачи во всех начинаниях!", — заключил Вячеслав Федорищев.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2