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Суды Происшествия

В Новокуйбышевске у любителя ночной пьяной езды конфисковали автомобиль

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вынесен приговор водителю, скрывшемуся с места ДТП. У жителя Новокуйбышевска после задержания Госавтоинспекцией суд конфисковал в доход государства автомобиль Chery Tiggo 4 Pro. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Летом 2024 г. в ночное время рядом с магазином на пр. Победы в Новокуйбышевске произошло ДТП. Авария обошлась без пострадавших, однако водитель, управлявший Chery Tiggo 4 Pro без номеров, поспешил скрыться с места происшествия. Чуть позже сотрудникам ГАИ удалось его найти в одном из дворов рядом с местом ДТП. Когда его отстранили от управления и предложили проехать на медосвидетельствование, тот отказался.

Для дальнейшего разбирательства 46-летнего мужчину доставили в участок, а машину отправили на спецстоянку. В участке выяснилось, что в мае 2023 года задержанного штрафовали на 30 тыс. рублей  и лишили водительских прав на полтора года за административное правонарушение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), однако тот ни прав не сдал, ни штраф не оплатил. А накануне вечером выпил и решил покататься по ночным дорогам. Став виновником ДТП, испугался и решил спрятаться в ближайших дворах, где его и задержали.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", а затем направили в суд.

"При этом арест, наложенный в ходе следствия для обеспечения исполнения приговора, отец малолетнего ребенка не обжаловал, право собственности на данный автомобиль и факт использования автомобиля им не оспаривался, каких-либо сведений о том, что данный автомобиль является основным источником средств к существованию либо жизненно необходим для него, не представил", — рассказали в полиции.

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор: штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства, а также на два года лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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