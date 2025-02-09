Баскетбольная "Самара" уступила "Енисею" — 74:86

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 74:86 уступила на домашнем паркете "Енисею".
С первых минут красноярцы начали диктовать свою игру и выходить вперёд, свои броски реализовывали Виктор Сандерс и Никита Балашов, у самарцев роль лидера взял на себя вернувшийся после травмы — Глеб Голдырев. За 2 минуты до конца счёт был равным — 14:14, у хозяев активизировался Данила Чикарев. Первый четверть осталась за гостями — 19:23.
Во втором игровом отрезке самарцы возвращались в игру, важные очки набирал второй лидер хозяев — Илья Попов, вернувшийся после травмы. За 3:48 счёт стал равным 34:34, но уже в следующей атаке, пробивной фол и гости снова впереди. Затем последовал обмен дальними, сначала забросил Андрей Сопин, а затем Владислав Одиноков. Первая половина завершилась со счётом 42:45 в пользу "Енисея".
Вторая половина началась с доминирования гостей, но затем две трешки от Сопина и средний от Голдырева и счёт 50:49 в пользу самарцев. Потом были качели, красноярцы выходят вперед, потом волжане лидируют, но в концовке гости вновь вышли вперёд — 56:59.
В заключительной четверти преимущество росло и в моменте достигло +16. Хозяева часто не реализовывали свои броски, чем пользовались красноярцы, и больше отрывались от "Самары". Как итог, поражение хозяев — 74:86.
Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин и Глеб Голдырев (24 очко), Данила Чикарев и Илья Попов (12 очков). У гостей эффективными были Виктор Сандерс (21 очко), Тимофей Герасимов (16 очков), Владислав Одиноков (12 очков) и Сергей Балашов (10 очков).
Следующий матч БК "Самара" проведет 12 февраля на домашней площадке против екатеринбургского "Уралмаша".
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!