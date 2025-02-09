Баскетбольная "Самара" уступила "Енисею" — 74:86

Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 74:86 уступила на домашнем паркете "Енисею".

С первых минут красноярцы начали диктовать свою игру и выходить вперёд, свои броски реализовывали Виктор Сандерс и Никита Балашов, у самарцев роль лидера взял на себя вернувшийся после травмы — Глеб Голдырев. За 2 минуты до конца счёт был равным — 14:14, у хозяев активизировался Данила Чикарев. Первый четверть осталась за гостями — 19:23.

Во втором игровом отрезке самарцы возвращались в игру, важные очки набирал второй лидер хозяев — Илья Попов, вернувшийся после травмы. За 3:48 счёт стал равным 34:34, но уже в следующей атаке, пробивной фол и гости снова впереди. Затем последовал обмен дальними, сначала забросил Андрей Сопин, а затем Владислав Одиноков. Первая половина завершилась со счётом 42:45 в пользу "Енисея".

Вторая половина началась с доминирования гостей, но затем две трешки от Сопина и средний от Голдырева и счёт 50:49 в пользу самарцев. Потом были качели, красноярцы выходят вперед, потом волжане лидируют, но в концовке гости вновь вышли вперёд — 56:59.

В заключительной четверти преимущество росло и в моменте достигло +16. Хозяева часто не реализовывали свои броски, чем пользовались красноярцы, и больше отрывались от "Самары". Как итог, поражение хозяев — 74:86.

Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин и Глеб Голдырев (24 очко), Данила Чикарев и Илья Попов (12 очков). У гостей эффективными были Виктор Сандерс (21 очко), Тимофей Герасимов (16 очков), Владислав Одиноков (12 очков) и Сергей Балашов (10 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 12 февраля на домашней площадке против екатеринбургского "Уралмаша".