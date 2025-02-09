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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уступила "Енисею" — 74:86

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 74:86 уступила на домашнем паркете "Енисею".

С первых минут красноярцы начали диктовать свою игру и выходить вперёд, свои броски реализовывали Виктор Сандерс и Никита Балашов, у самарцев роль лидера взял на себя вернувшийся после травмы — Глеб Голдырев. За 2 минуты до конца счёт был равным — 14:14, у хозяев активизировался Данила Чикарев. Первый четверть осталась за гостями — 19:23.

Во втором игровом отрезке самарцы возвращались в игру, важные очки набирал второй лидер хозяев — Илья Попов, вернувшийся после травмы. За 3:48 счёт стал равным 34:34, но уже в следующей атаке, пробивной фол и гости снова впереди. Затем последовал обмен дальними, сначала забросил Андрей Сопин, а затем Владислав Одиноков. Первая половина завершилась со счётом 42:45 в пользу "Енисея".

Вторая половина началась с доминирования гостей, но затем две трешки от Сопина и средний от Голдырева и счёт 50:49 в пользу самарцев. Потом были качели, красноярцы выходят вперед, потом волжане лидируют, но в концовке гости вновь вышли вперёд — 56:59.
В заключительной четверти преимущество росло и в моменте достигло +16. Хозяева часто не реализовывали свои броски, чем пользовались красноярцы, и больше отрывались от "Самары". Как итог, поражение хозяев — 74:86.

Самыми результативными у самарцев стали Андрей Сопин и Глеб Голдырев (24 очко), Данила Чикарев и Илья Попов (12 очков). У гостей эффективными были Виктор Сандерс (21 очко), Тимофей Герасимов (16 очков), Владислав Одиноков (12 очков) и Сергей Балашов (10 очков).
Следующий матч БК "Самара" проведет 12 февраля на домашней площадке против екатеринбургского "Уралмаша".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

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