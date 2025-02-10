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Страхование Финансы

"Росгосстрах": самым аварийным месяцем 2024 года стал январь

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зимние месяцы стали самыми аварийными для российских автомобилистов в 2024 году, свидетельствует статистика компании "Росгосстрах". На январь, февраль и декабрь приходится 29% из более чем 186 тыс. страховых событий, заявленных в компанию клиентами с полисами ОСАГО и автокаско.

Впрочем, статистические показатели по добровольному и обязательному автострахованию различаются. По ОСАГО самый богатый "урожай" аварий собрал снежный и морозный январь прошлого года — 11% обращений от автомобилистов в 2024 году пришлось на этот месяц. По каско пик страховых событий пришелся на июль — 9%, да и в целом летние месяцы принесли автовладельцам больше проблем, чем остальные времена года.

"Хотя самым распространенным случаем по договорам каско является ДТП, полис добровольного страхования покрывает также и риски ущерба автомобилю в результате стихийного бедствия, повреждения животными, подтопления, противоправных действий третьих лиц и других событий, по которым обращение по ОСАГО невозможно. Летом, в "высокий" сезон автопутешествий, а также из-за свойственных этому времени погодных катаклизмов эти риски становятся более актуальными, и поэтому автомобилисты с каско обращаются по страховке чаще, — поясняет разницу начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова. — Но в целом наш опыт работы в автостраховании показывает, что в среднем на одно обращение по каско приходится 4-5 обращений по ОСАГО. И для прошлого года это соотношение тоже было характерным".

Чаще всего в 2024 году после ДТП по полисам ОСАГО в "Росгосстрах" обращались клиенты из Москвы (9%), республик Башкортостан (7%) и Татарстан (5%). В десятку по количеству страховых случаев Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Самарская область, Санкт-Петербург, Вологодская и Московская области. Топ-5 регионов по обращениям автомобилистов с полисами добровольного страхования, выглядит чуть иначе: Москва (18%), Санкт-Петербург (10%), Татарстан (5%), Нижегородская область (4%) и Башкортостан (3%).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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