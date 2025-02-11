Самарца, нашедшего в электричке сумку с деньгами, будут судить

В Самарской области в суд поступило уголовное дело о краже в пригородном поезде, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Местного жителя обвиняют по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

В октябре 2024 года 29-летний мужчина в электричке "Мирная — Сызрань" нашел на полу вагона плечевую сумку, в которой находилось 7 тыс. рублей и другие вещи. Мужчина решил прибрать забытую вещь к рукам и не стал искать собственника, чтобы вернуть находку.

"Вместо этого он удостоверился, что за его действиями никто не наблюдает, подобрал сумку, после чего вышел из поезда на станции Башкирская и присвоил себе похищенные вещи", — отмечается в сообщении.

Похитителя оперативно вычислили и задержали сотрудники транспортной полиции. Похищенное имущество вернули хозяину, а на злоумышленника завели уголовное дело.

Сейчас оно направлено в Безенчукский районный суд Самарской области.