Самарца, нашедшего в электричке сумку с деньгами, будут судить

В Самарской области в суд поступило уголовное дело о краже в пригородном поезде, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Местного жителя обвиняют по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".
В октябре 2024 года 29-летний мужчина в электричке "Мирная — Сызрань" нашел на полу вагона плечевую сумку, в которой находилось 7 тыс. рублей и другие вещи. Мужчина решил прибрать забытую вещь к рукам и не стал искать собственника, чтобы вернуть находку.
"Вместо этого он удостоверился, что за его действиями никто не наблюдает, подобрал сумку, после чего вышел из поезда на станции Башкирская и присвоил себе похищенные вещи", — отмечается в сообщении.
Похитителя оперативно вычислили и задержали сотрудники транспортной полиции. Похищенное имущество вернули хозяину, а на злоумышленника завели уголовное дело.
Сейчас оно направлено в Безенчукский районный суд Самарской области.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.