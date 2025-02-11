Самарские синоптики предсказали к концу недели неустойчивую погоду и снег

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По данным специалистов Приволжского УГМС, в ближайшие дни в Самарской области сохранится слабоморозная погода, однако к концу недели ситуация начнет меняться. С приближением к границам региона фронтальных разделов циклонического вихря предполагается неустойчивая с небольшим снегом и умеренным юго-западным ветром погода.