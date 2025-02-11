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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК завершает проект по переходу на российскую CVM платформу Data Marketing

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК успешно завершил пилотный проект по импортозамещению, внедрив российскую платформу Data Marketing, которая заменила предыдущее решение SAS Marketing Automation (SAS MA). Этот шаг стал важным элементом стратегии компании и позволил автоматизировать ключевые процессы целевого маркетинга. В рамках проекта система была интегрирована в управление заказчика и протестирована на ограниченной клиентской базе с использованием SMS и email-каналов. В ходе тестирования проверялись такие ключевые параметры, как функционал, удобство работы, скорость обработки запросов и возможные сложности при использовании. Платформа автоматизации маркетинга обладает всеми необходимыми функциями для обеспечения текущих потребностей бизнеса клиента и отвечает требованиям IT-архитектуры. Полный переход на новое решение планируется завершить к концу первого квартала 2025 года.

Платформа Data Marketing позволяет сегментировать клиентскую базу и настраивать автоматизированные, многошаговые, персонализированные маркетинговые кампании. В рамках работы открыт доступ ко всем функциям управления коммуникационной политики и шаблонам сообщений, а также возможность обработки потоковых событий, что обеспечивает взаимодействие с клиентами в режиме реального времени через различные точки контакта. Платформа предоставляет возможность глубокой аналитики и автоматизации процессов, что позволяет эффективно управлять жизненным циклом клиентов.

"Платформа Data Marketing открывает новые возможности для автоматизации взаимодействия с клиентами, что является ключевым фактором роста бизнеса. Мы уверены, что внедрение системы положительно скажется на наших финансовых и продуктовых показателях, а также позволит улучшить персонализацию предложений и интегрировать элементы машинного обучения для оптимизации затрат и повышения конверсии", — отметила Ольга Сорокина, член Совета Директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Ключевым достижением проекта стала не только полная автоматизация уже существующих процессов целевого маркетинга, включая интеграцию с каналами коммуникаций и сбор данных о действиях клиентов, запуск основных механик массовых адресных коммуникаций, но и значительное расширение возможности персонализации предложений для клиентов. Все предложения по страховым и информационным продуктам планируется перевести на платформу Data Marketing. Проект позволил реализовать принципиально новый подход к взаимодействию с клиентами, что способствует кратному росту числа примененных маркетинговых механик и значительному увеличению охвата клиентов.

"Результаты пилотного проекта показали, что функциональность нашей платформы полностью покрывает текущие потребности страховой компании, открывает новые возможности для роста бизнеса и превосходит возможности зарубежного решения. При разработке нашего решения мы учитывали накопленную экспертизу и локальные особенности рынка, адаптировав нашу платформу под технологические особенности Российского рынка. Проведение пилотного проекта заняло 4 месяца, планируется полный переход на новое решение до конца первого квартала 2025 года. Автоматизация взаимодействия с клиентами является ключевым фактором роста бизнеса, что критически важно в текущих условиях. Таким образом, пилотный проект подтвердил нашу способность предоставлять высококачественные услуги и поддерживать партнерские отношения на уровне, соответствующем ожиданиям клиентов", — прокомментировал Антон Подшибякин, основатель Data Marketing.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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