МТС проведет бесплатные вебинары по цифровизации для предпринимателей Самарской области

Цифровая экосистема МТС организует ряд бесплатных вебинаров для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса в Самарской области. На онлайн-встречах эксперты расскажут о стратегии против DDoS-атак в 2025 году, контроле эффективности и безопасности автотранспорта, цифровизации и упрощении транспортной логистики, а также об актуальности использования онлайн-досок в образовательном процессе. Специалисты поделятся практическими примерами и покажут, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компаний более эффективной.
13 февраля в 12:00 состоится первый вебинар под названием "Стратегия против DDoS на 2025-й".
18 февраля в 11:00 пройдет вебинар о том, как контролировать эффективность и безопасность эксплуатации автотранспорта и спецтехники.
19 февраля в 11:00 запланирован вебинар о том, как перевести транспортные накладные и путевые листы в электронный формат.
20 февраля в 15:00 эксперты на занятии расскажут, как и почему онлайн-доски делают образование более эффективным.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?