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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС проведет бесплатные вебинары по цифровизации для предпринимателей Самарской области

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС организует ряд бесплатных вебинаров для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса в Самарской области. На онлайн-встречах эксперты расскажут о стратегии против DDoS-атак в 2025 году, контроле эффективности и безопасности автотранспорта, цифровизации и упрощении транспортной логистики, а также об актуальности использования онлайн-досок в образовательном процессе. Специалисты поделятся практическими примерами и покажут, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компаний более эффективной.

Фото: предоставлено МТС

13 февраля в 12:00 состоится первый вебинар под названием "Стратегия против DDoS на 2025-й".

18 февраля в 11:00 пройдет вебинар о том, как контролировать эффективность и безопасность эксплуатации автотранспорта и спецтехники.

19 февраля в 11:00 запланирован вебинар о том, как перевести транспортные накладные и путевые листы в электронный формат.

20 февраля в 15:00 эксперты на занятии расскажут, как и почему онлайн-доски делают образование более эффективным.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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