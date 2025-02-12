МТС проведет бесплатные вебинары по цифровизации для предпринимателей Самарской области

Цифровая экосистема МТС организует ряд бесплатных вебинаров для руководителей, предпринимателей и владельцев бизнеса в Самарской области. На онлайн-встречах эксперты расскажут о стратегии против DDoS-атак в 2025 году, контроле эффективности и безопасности автотранспорта, цифровизации и упрощении транспортной логистики, а также об актуальности использования онлайн-досок в образовательном процессе. Специалисты поделятся практическими примерами и покажут, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компаний более эффективной.

13 февраля в 12:00 состоится первый вебинар под названием "Стратегия против DDoS на 2025-й".

18 февраля в 11:00 пройдет вебинар о том, как контролировать эффективность и безопасность эксплуатации автотранспорта и спецтехники.

19 февраля в 11:00 запланирован вебинар о том, как перевести транспортные накладные и путевые листы в электронный формат.

20 февраля в 15:00 эксперты на занятии расскажут, как и почему онлайн-доски делают образование более эффективным.