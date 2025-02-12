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Экономика и бизнес

Над Самарой у борта АК "Emirates" отказала система предупреждения столкновения самолетов

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 февраля, в 15:10 у борта A-388 авиакомпании "Emirates", следовавшего по маршруту "Лос-Анжелес - Дубай", произошла проблема с TCAS - системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе. 

Экипаж воздушного судна принял решение следовать по плану на аэродром назначения.

"Срочность","Бедствие" не объявлял", - пишет телеграм-канал Aviaincident.

В 15:14 экипаж доложил о возобновлении работоспособности TCAS. 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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