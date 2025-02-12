Над Самарой у борта АК "Emirates" отказала система предупреждения столкновения самолетов

В понедельник, 10 февраля, в 15:10 у борта A-388 авиакомпании "Emirates", следовавшего по маршруту "Лос-Анжелес - Дубай", произошла проблема с TCAS - системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе.
Экипаж воздушного судна принял решение следовать по плану на аэродром назначения.
"Срочность","Бедствие" не объявлял", - пишет телеграм-канал Aviaincident.
В 15:14 экипаж доложил о возобновлении работоспособности TCAS.
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