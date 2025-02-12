В горбольницу Снежного доставили гуманитарную помощь из Самарской области

На днях волонтеры штаба "Молодой Гвардии Единой России" г. Снежное доставили в городскую больницу № 2 гигиенические средства и противопролежневые подушки, собранные жителями Кинель-Черкасского района Самарской области силами БФ "Зеленый источник".

"Для госпиталя стараемся отправлять помощь всегда. В этом году уже дважды были наши машины из Кинель-Черкасс в Снежном, ездили главы сельских поселений Александра Данильцева, из Кротовки, и Алексей Казаев из Черновки, директор Организационного центра спортивно-молодежных мероприятий Кинель-Черкасского р-на Николай Хатунцев. Сейчас готовится гуманитарная помощь от нашего района по заявкам волонтерских объединений Снежного. Глава района Валерий Фролов попросил поделиться столом для плетения маскировочных сетей, который мы разработали вместе с Павлом Егоровым, — подготовили. Также собраны памперсы, одноразовые пеленки, мед, инвалидное кресло, подушки и "косточки" для раненных — все ждет отправки. За все время с начала СВО мы отправили больше 100 тонн гуманитарной помощи. Сколько конкретно в Снежное, не считали, просто стараемся всегда отправлять, что есть. Знаем, что помощь там нужна", — говорит директор БФ "Зеленый Источник" Елена Саенко.

Напомним, Самарская область — первый регион страны, который заключил соглашение о сотрудничестве с конкретной территорией Донбасса. Сразу после подписания началась работа по восстановлению мирной жизни в Снежном. Губернатор Вячеслав Федорищев совершил рабочий визит в подшефный город вскоре после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Самарской области.

В работе по восстановлению города Снежное большое участие принимают неравнодушные жители Самарской области, передавая необходимую гуманитарную помощь, в том числе и для нужд СВО.

Благотворительный фонд "Зеленый источник", работающий с 2013 г., включился в поддержку СВО с февраля 2022 года. Первая отправка в Снежное состоялась 7 января 2023 г., тогда была передана крупная партия гуманитарного груза, включая теплые вещи и гигиенические принадлежности. С тех пор помощь жителям Снежного и медицинским учреждениям города стала регулярной. Волонтеры, в том числе авто-волонтер Ирина Чичкина, организовали доставку одежды, обуви, детских вещей, стиральных машинок "Малютка", посуды и других необходимых товаров.

Помимо помощи г. Снежное благотворительным фондом формируются грузы по запросам бойцов, мобилизованных из Кинель-Черкасского района. Через бойцов-отпускников и добровольцев, уходящих на СВО, отправляются сети или другая гуманитарная помощь. С 2023 года фонду выделено здание, которое стало "Центром поддержки участников СВО". В швейном цехе центра шьют нательное белье, костюмы для госпиталя, карематы и броники, одеяла, матрасы, косточки, подушки и т. д. Есть свечной цех, где изготавливают блиндажные свечи, которые потом забирают бойцы. "Ззаявки от бойцов для нужд СВО — в приоритете. Отправляем маскировочные сети — примерно по 78 штук в месяц. Создана целая сеть мастерских "Сети ЖИЗНИ" в отделениях социального обеспечения, КДЦ и СОШ сельских поселений Кинель-Черкасского района. А 14 февраля по заявке от медика уходит газель "СОБОЛЬ" для медиков разведбатальона. Но ни один груз не был бы собран и отправлен без помощи неравнодушных людей. Мы благодарны всем, кто не остается в стороне и помогает, большая благодарность бизнесу, который оказывает серьезное финансовое подспорье, администрации района, благотворительному фонду "Содействие и Созидание", с которым мы тесно сотрудничаем, тыловой кухне и, конечно, людям. Приятно видеть, что помощь доходит до адресатов, что люди в Снежном и бойцы СВО чувствуют от нас простую человеческую поддержку. Вместе мы можем очень многое", — отметила Елена Саенко.