Прокуратура за год добилась восстановления жилищных прав 1300 самарцев

Жители Самарской области стали чаще жаловаться на нарушение жилищных прав. В 2024 г. в прокуратуру региона поступило 3 660 таких жалоб, что на 23,5% больше, чем в 2023 году, сообщают в ведомстве.
"Зачастую граждане обращались за помощью по вопросам неудовлетворительного состояния жилых домов, несвоевременного расселения граждан из аварийного жилого фонда и его сноса", — отмечают в прокуратуре.
По итогам рассмотрения была удовлетворена каждая четвертая жалоба, были восстановлены жилищные права 1300 жителей области.
В ведомстве уточнили, что прокурорами выявляются многочисленные нарушения в деятельности региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления при реализации программы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда".
"Ненадлежащая работа с аварийным жильем со стороны министерства строительства Самарской области, отсутствие контроля за работой органов местного самоуправления при реализации региональной программы послужили основанием для внесения прокуратурой области в 2024 году представления губернатору Самарской области", — указывается в пресс-релизе областной прокуратуры.
Ведомство также объявляло предостережения врио министра строительства, главам Самары, Сызрани, Чапаевска и Безенчукского района.
За нарушения, допущенные при переселении граждан из аварийного жилья, 15 должностных лиц привлечено к административной ответственности, было возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки.
Так, Кинельской межрайонной прокуратурой установлено, что в 2023 г. администрацией Кинеля с подрядной организацией заключен муниципальный контракт на приобретение 166 квартир общей стоимостью более 515 млн рублей в строящемся многоквартирном доме для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного фонда. Контракт в установленный срок исполнен не был.
Межрайонная прокуратура внесла подрядчику представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. "В результате вмешательства надзорного ведомства объект введен в эксплуатацию, директор организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 млн рублей. 166 семей улучшат свои жилищные условия", — сообщает прокуратура.
Также указывается, что в 2024 г. особое внимание прокуроров было нацелено на реализацию полномочий по обеспечению прав граждан, проживающих в аварийных домах. Прокурорами в том числе было подано 48 исков с требованием к органам местного самоуправления о сносе расселенных домов.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!