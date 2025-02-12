Прокуратура за год добилась восстановления жилищных прав 1300 самарцев

Жители Самарской области стали чаще жаловаться на нарушение жилищных прав. В 2024 г. в прокуратуру региона поступило 3 660 таких жалоб, что на 23,5% больше, чем в 2023 году, сообщают в ведомстве.

"Зачастую граждане обращались за помощью по вопросам неудовлетворительного состояния жилых домов, несвоевременного расселения граждан из аварийного жилого фонда и его сноса", — отмечают в прокуратуре.

По итогам рассмотрения была удовлетворена каждая четвертая жалоба, были восстановлены жилищные права 1300 жителей области.

В ведомстве уточнили, что прокурорами выявляются многочисленные нарушения в деятельности региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления при реализации программы "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда".

"Ненадлежащая работа с аварийным жильем со стороны министерства строительства Самарской области, отсутствие контроля за работой органов местного самоуправления при реализации региональной программы послужили основанием для внесения прокуратурой области в 2024 году представления губернатору Самарской области", — указывается в пресс-релизе областной прокуратуры.

Ведомство также объявляло предостережения врио министра строительства, главам Самары, Сызрани, Чапаевска и Безенчукского района.

За нарушения, допущенные при переселении граждан из аварийного жилья, 15 должностных лиц привлечено к административной ответственности, было возбуждено уголовное дело по материалам прокурорской проверки.

Так, Кинельской межрайонной прокуратурой установлено, что в 2023 г. администрацией Кинеля с подрядной организацией заключен муниципальный контракт на приобретение 166 квартир общей стоимостью более 515 млн рублей в строящемся многоквартирном доме для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного фонда. Контракт в установленный срок исполнен не был.

Межрайонная прокуратура внесла подрядчику представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. "В результате вмешательства надзорного ведомства объект введен в эксплуатацию, директор организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 млн рублей. 166 семей улучшат свои жилищные условия", — сообщает прокуратура.

Также указывается, что в 2024 г. особое внимание прокуроров было нацелено на реализацию полномочий по обеспечению прав граждан, проживающих в аварийных домах. Прокурорами в том числе было подано 48 исков с требованием к органам местного самоуправления о сносе расселенных домов.