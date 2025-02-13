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Баскетбол Спорт

Ростислав Вергун: "В БК "Самара" есть ребята, которые умеют играть"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Самарой" главный тренер БК "Уралмаш" и Сборной Белоруссии по баскетболу Ростислав Вергун прокомментировал игру своей команды, а также высказался на счет идеи выпустить в начале матча "самарскую пятерку".

"Хотел бы поблагодарить ребят: последняя игра перед паузой всегда бывает непростой, к тому же мы испытываем определенные кадровые проблемы. Но, мне кажется, мы, особенно ветераны команды, очень профессионально и по-мужски подошли к этой игре, задали тон, благодаря чему матч и получился таким, без нервов. Мы анализировали предыдущий матч "Самары" дома с "Енисеем", видели, как близки были хозяева к тому, чтобы забрать его, и, конечно, не хотели оказаться в роли жертвы. Победа всегда приятна, а сопернику хочу пожелать удачи в конце сезона, пусть у вас все получится и стабилизируется, поскольку люди в городе любят эту игру. Хочется, чтобы баскетбол высокого уровня оставался в Самаре", - отметил тренер "Уралмаша".

Также Ростислав Вергун высказался насчет идеи выпустить в начале матча "самарскую пятерку": "Знаете, всем тем, кто хоть раз побывал на этом месте, - поверьте, там до задумок дело не доходит, задача одна - выиграть игру. И "Самара", несмотря на все сложности, показывает: есть здесь ребята, которые умеют играть. Может быть, у них не было опыта игры на таком уровне, но у них есть данные, хороший тренер, хорошие условия в плане базы. Я видел много игр "Самары-2" в Молодежной Лиге ВТБ, так что есть откуда черпать. И вот с каждой игрой тем, кто будет думать, какой пятеркой удивить, - будет на грани, чтобы получить оплеуху. Поэтому такой мысли не было, кто в данный момент тактически и физически лучше готов - тот и начинает игру".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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