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Автопром Машиностроение

Авито Спецтехника стала партнером команды "КАМАЗ-мастер"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Спецтехника и команда "КАМАЗ-мастер" заключили соглашение о комплексном сотрудничестве в рамках программы поддержки отечественных производителей. Спортивная техника с новым брендингом Авито Спецтехники будет представлена на всех этапах ралли "Шелковый путь". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Партнеры будут проводить совместные инициативы как офлайн, так и в онлайн-пространстве. Так, в рамках сотрудничества предусмотрено брендирование спортивных автомобилей команды "КАМАЗ-мастер" и автомобилей технического сопровождения символикой Авито Спецтехники.

Важной составляющей партнерства станет развитие специальных проектов для пользователей платформы. Запланирована серия эксклюзивных мероприятий с участием пилотов "КАМАЗ-мастер". Команда также примет участие в ежегодном профильном мероприятии от Авито "Дело спецтехники", где ключевые игроки рынка коммерческого транспорта обсудят состояние индустрии и перспективы ее развития. Кроме того, Авито Спецтехника будет присутствовать и на специализированных выставках, где представлена команда "КАМАЗ-мастер".

"Партнерство с командой "КАМАЗ-мастер" — это значимый шаг для Авито Спецтехники. Мы становимся первой онлайн-платформой для покупки, продажи и аренды коммерческого транспорта и спецтехники, которая выстраивает с ведущим отечественным производителем подобное сотрудничество. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и улучшения всей отрасли в целом. Партнерство подчеркивает стремление обеих компаний к развитию отечественного автомобильного рынка и укреплению позиций российских производителей спецтехники", — комментирует Тимур Осипов, руководитель направления "Спецтехника" в Авито.

"В бизнесе как в спорте: нужно быстро принимать правильные решения. Здесь мы сразу почувствовали близость подходов с командой Авито Спецтехника. Современная бизнес-платформа, гибкость в принятии решений, ориентированность на клиента — инструменты рынка, очень необходимые для развития отечественного автопрома. Мы рады быть полезными нашему партнеру. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Вместе к новым победам, и в предпринимательстве, и в спорте!", — добавил Эдуард Николаев, руководитель команды "КАМАЗ-мастер".

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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