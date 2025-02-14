В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона "Земля спорта"

В Самарской области началась подготовка к отборочным играм всероссийского спортивного марафона "Земля спорта". В этом году соревнования пройдут уже в третий раз. Принять участие в масштабном спортивном мероприятии могут абсолютно все жители и работники сельских территорий — как профессионалы, так и спортсмены-любители, как дети, так и взрослые.

"Земля спорта" — это хорошее настроение, невероятное количество улыбок, отличная физическая форма, новые знакомства и, конечно же, рекорды. С каждым годом в марафоне участвуют все больше регионов, спортсменов и болельщиков. В 2023 году участие в марафоне приняли 11,5 тысяч человек из 39 регионов России, а в 2024 году — уже более 13 тысяч человек", — рассказала руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова.

В 2024 году региональный этап прошел в Нефтегорском районе в эко-парке "Бариновская мельница". Лучшими в силовом экстриме стали Роман Горлов и Анастасия Гизитдинова из Нефтегорского района. В дисциплине ГТО победу одержали Сергей Глушков из Сергиевского района и Ангелина Михайлова из Шенталинского района. Кубок и медали за первое место в семейной эстафете получила семья Глушковых из Сергиевского района.

В этом году череда отборочных соревнований стартует в марте. Они пройдут в различных муниципалитетах губернии. Уже в июне спортсмены встретятся на региональном этапе, где будут бороться за право представлять Самарскую область на всероссийском этапе.

Изначально марафон "Земля спорта" — это соревнования в дисциплинах силового экстрима, комплекса ГТО и семейные эстафеты. Однако марафон ежегодно масштабируется, и появляются новые виды спорта. Так, в прошлом году участники смогли продемонстрировать судьям свои силы, ловкость, меткость и скорость в мини-футболе и волейболе. О том, в каких видах спорта предстоит состязаться спортсменам в этом году станет известно уже в конце февраля.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда акцентирует внимание на том, что развитие массового спорта — это "магистральное направление" работы областного правительства, напрямую влияющее на качество и продолжительность жизни.

В Самарской области стать участником отборочных состязаний сможет каждый желающий.

Напомним, что организатором всероссийского марафона здорового образа жизни "Земля спорта" выступает министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Он проводится в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Его главная цель — объединить совершенно разных людей в стремлении заниматься физкультурой и спортом, поддерживать здоровый образ жизни и предоставлять для этого все необходимые условия, включая развитие инфраструктуры.