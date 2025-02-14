В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона "Земля спорта"

В Самарской области началась подготовка к отборочным играм всероссийского спортивного марафона "Земля спорта". В этом году соревнования пройдут уже в третий раз. Принять участие в масштабном спортивном мероприятии могут абсолютно все жители и работники сельских территорий — как профессионалы, так и спортсмены-любители, как дети, так и взрослые.
"Земля спорта" — это хорошее настроение, невероятное количество улыбок, отличная физическая форма, новые знакомства и, конечно же, рекорды. С каждым годом в марафоне участвуют все больше регионов, спортсменов и болельщиков. В 2023 году участие в марафоне приняли 11,5 тысяч человек из 39 регионов России, а в 2024 году — уже более 13 тысяч человек", — рассказала руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова.
В 2024 году региональный этап прошел в Нефтегорском районе в эко-парке "Бариновская мельница". Лучшими в силовом экстриме стали Роман Горлов и Анастасия Гизитдинова из Нефтегорского района. В дисциплине ГТО победу одержали Сергей Глушков из Сергиевского района и Ангелина Михайлова из Шенталинского района. Кубок и медали за первое место в семейной эстафете получила семья Глушковых из Сергиевского района.
В этом году череда отборочных соревнований стартует в марте. Они пройдут в различных муниципалитетах губернии. Уже в июне спортсмены встретятся на региональном этапе, где будут бороться за право представлять Самарскую область на всероссийском этапе.
Изначально марафон "Земля спорта" — это соревнования в дисциплинах силового экстрима, комплекса ГТО и семейные эстафеты. Однако марафон ежегодно масштабируется, и появляются новые виды спорта. Так, в прошлом году участники смогли продемонстрировать судьям свои силы, ловкость, меткость и скорость в мини-футболе и волейболе. О том, в каких видах спорта предстоит состязаться спортсменам в этом году станет известно уже в конце февраля.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда акцентирует внимание на том, что развитие массового спорта — это "магистральное направление" работы областного правительства, напрямую влияющее на качество и продолжительность жизни.
В Самарской области стать участником отборочных состязаний сможет каждый желающий.
Напомним, что организатором всероссийского марафона здорового образа жизни "Земля спорта" выступает министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Он проводится в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Его главная цель — объединить совершенно разных людей в стремлении заниматься физкультурой и спортом, поддерживать здоровый образ жизни и предоставлять для этого все необходимые условия, включая развитие инфраструктуры.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!