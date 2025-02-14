На расчистку реки Сызранки направят 289 млн рублей

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области ищет подрядчика, который расчистит участок русла реки Сызранки (нижнее течение) в Сызрани. Речь идет о второй очереди первого этапа. Начальная цена контракта - 289,85 млн рублей.

Победитель торгов определится после 6 марта. Он должен выполнить работы в три этапа до конца 2027 года: с момента заключения контракта до 30 октября 2025 г.; с 10 января по 30 октября 2026 г.; с 10 января по 15 ноября 2027 г.

Цель расчистки сформулирована в техзадании как "предотвращение процессов истощения и деградации, восстановление и улучшение санитарно-экологического состояния реки Сызранки".

Всего в рамках второй очереди первого этапа предстоит расчистить 33,75 га территории водного объекта.

Напомним, в мае 2024 года прошли торги на поиск компании, которая разработает проект расчистки данного участка Сызранки. Победителем стало ООО "Еврогеопроект", которое при начальной цене контракта в 8,2 млн рублей предложило за услуги 6,15 млн рублей.