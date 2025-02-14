На расчистку реки Сызранки направят 289 млн рублей

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области ищет подрядчика, который расчистит участок русла реки Сызранки (нижнее течение) в Сызрани. Речь идет о второй очереди первого этапа. Начальная цена контракта - 289,85 млн рублей.
Победитель торгов определится после 6 марта. Он должен выполнить работы в три этапа до конца 2027 года: с момента заключения контракта до 30 октября 2025 г.; с 10 января по 30 октября 2026 г.; с 10 января по 15 ноября 2027 г.
Цель расчистки сформулирована в техзадании как "предотвращение процессов истощения и деградации, восстановление и улучшение санитарно-экологического состояния реки Сызранки".
Всего в рамках второй очереди первого этапа предстоит расчистить 33,75 га территории водного объекта.
Напомним, в мае 2024 года прошли торги на поиск компании, которая разработает проект расчистки данного участка Сызранки. Победителем стало ООО "Еврогеопроект", которое при начальной цене контракта в 8,2 млн рублей предложило за услуги 6,15 млн рублей.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!