Бренд Sinvel представляет ПЧ Sinvel SID300 — универсальный общепромышленный преобразователь частоты, имеющий встроенные макросы для управления процессами намотки и волочения, что делает его идеальным выбором для использования в процессах производства кабеля, проволоки, труб, шлангов.

Благодаря встроенным макросам, преобразователь частоты Sinvel SID300 позволяет отказаться от использования контроллера и датчиков, самостоятельно обеспечивая стабильность натяжения и скорости, а также точное поддержание крутящего момента. Кроме этого, встроенные в преобразователь SID300 макросы облегчают процесс настойки и помогают избежать ошибок.

В отличие от других преобразователей Sinvel SID300 имеет расширенный до +60 градусов диапазон рабочих температур.

Синвел SID300 имеет расширенные возможность управления и мониторинга. Возможно использовать не только русскоязычное ПО с функцией осциллографа, но и управлять SID300 по Wi-Fi, что облегчает его использование в труднодоступных местах, а при модернизации не требует прокладки дополнительных проводов управления.

Встроенная функция STO (безопасное отключение момента) позволяет сделать процессы безопасными.

С помощью Синвел SID300 Вы сможете расширить возможности Вашего производства — легко адаптировать намоточные и волочильные станки для материалов различной прочности, размеров и сечений.