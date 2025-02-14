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Новинка: Sinvel SID300 — преобразователь частоты для кабельной промышленности Энергетики сообщили о плановых отключениях света на март Инновации и модернизация: на форуме "Теплогенерация-2025" представят передовой опыт и обсудят проблемы В четырех районах области временно отключат свет 11 и 12 февраля В двух районах временно отключат свет 6 февраля

Энергетика ТЭК

Новинка: Sinvel SID300 — преобразователь частоты для кабельной промышленности

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бренд Sinvel представляет ПЧ Sinvel SID300 — универсальный общепромышленный преобразователь частоты, имеющий встроенные макросы для управления процессами намотки и волочения, что делает его идеальным выбором для использования в процессах производства кабеля, проволоки, труб, шлангов.

Благодаря встроенным макросам, преобразователь частоты Sinvel SID300 позволяет отказаться от использования контроллера и датчиков, самостоятельно обеспечивая стабильность натяжения и скорости, а также точное поддержание крутящего момента. Кроме этого, встроенные в преобразователь SID300 макросы облегчают процесс настойки и помогают избежать ошибок.

В отличие от других преобразователей Sinvel SID300 имеет расширенный до +60 градусов диапазон рабочих температур.

Синвел SID300 имеет расширенные возможность управления и мониторинга. Возможно использовать не только русскоязычное ПО с функцией осциллографа, но и управлять SID300 по Wi-Fi, что облегчает его использование в труднодоступных местах, а при модернизации не требует прокладки дополнительных проводов управления.

Встроенная функция STO (безопасное отключение момента) позволяет сделать процессы безопасными.

С помощью Синвел SID300 Вы сможете расширить возможности Вашего производства — легко адаптировать намоточные и волочильные станки для материалов различной прочности, размеров и сечений.

Sinvel — российский бренд промышленного электрооборудования, созданный профессионалами для профессионалов. Сегодня под брендом Sinvel выпускаются преобразователи частоты, блоки питания и предохранительная техника. Продукция Sinvel сертифицирована, соответствует стандартам IEC/МЭК, а также адаптирована под требования российских потребителей и электросетевых компаний.

Подобрать ПЧ SID300 можно на сайте sinvel.ru

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

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