Самарские бизнесмены нарастили международные связи

Представители бизнеса в Самарской области увеличили свою активность в Сети - трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов МегаФона в январе 2025 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно с тем число стран, с которыми созваниваются местные предприниматели, выросло почти на 13%. Это подтверждает совместное исследование МегаФона и экосистемы для бизнеса "Контур".
За месяц корпоративные клиенты региона скачали объем данных, сопоставимый с 9,6 млн часов видеозвонков. При этом продолжительность голосовых вызовов остается на прежнем уровне. Как подтверждает аналитика МегаФона на основе обезличенных данных, чаще всего корпоративные клиенты звонили в Казахстан (доля 35% от всех международных звонков), Беларусь (21%), ОАЭ (8%). В общей сложности в январе самарские бизнесмены позвонили в 125 стран. Все чаще самарские предприниматели стали связываться с представителями Африканского континента. Среди новых направлений звонков - Бенин и Джибути.
"Независимо от сферы деятельности, наличие стабильной связи и доступа в интернет - обязательное условие для успешной работы любой компании. Однако часто производственные компании располагаются в удаленных, например, промышленных зонах, где проникновение мобильного сигнала затруднено или он отсутствует вовсе. За последний год мы построили дополнительную инфраструктуру на таких объектах в Самаре, Нефтегорске и небольших поселениях Шенталинского, Сызранского, Нефтегорского районов", - отметил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.
По данным исследования проекта "Контур.Фокус", за год количество регистраций новых компаний в Самарской области выросло на 2,63%. Активнее всего прирастают производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+140% к году), рыболовство и рыбоводство (+107%), издательская деятельность (+80%), лесоводство и лесозаготовки (+60%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+59%).
"В Самарской области, с ее развитым автопромом, удалось сохранить интерес европейских инвесторов к российскому бизнесу. Активно стали инвестировать в российский бизнес и представители Китая. Экспортная активность предприятий растет, что подтверждает и объем мобильного трафика. Кроме того, в последнее время иностранные инвесторы действуют напрямую, открывают в России бизнес как физические лица", - отметил эксперт проекта Контур.Фокус по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.
Последние комментарии
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?