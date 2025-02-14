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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские бизнесмены нарастили международные связи

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители бизнеса в Самарской области увеличили свою активность в Сети - трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов МегаФона в январе 2025 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Одновременно с тем число стран, с которыми созваниваются местные предприниматели, выросло почти на 13%. Это подтверждает совместное исследование МегаФона и экосистемы для бизнеса "Контур".

За месяц корпоративные клиенты региона скачали объем данных, сопоставимый с 9,6 млн часов видеозвонков. При этом продолжительность голосовых вызовов остается на прежнем уровне. Как подтверждает аналитика МегаФона на основе обезличенных данных, чаще всего корпоративные клиенты звонили в Казахстан (доля 35% от всех международных звонков), Беларусь (21%), ОАЭ (8%). В общей сложности в январе самарские бизнесмены позвонили в 125 стран. Все чаще самарские предприниматели стали связываться с представителями Африканского континента. Среди новых направлений звонков - Бенин и Джибути.

"Независимо от сферы деятельности, наличие стабильной связи и доступа в интернет - обязательное условие для успешной работы любой компании. Однако часто производственные компании располагаются в удаленных, например, промышленных зонах, где проникновение мобильного сигнала затруднено или он отсутствует вовсе. За последний год мы построили дополнительную инфраструктуру на таких объектах в Самаре, Нефтегорске и небольших поселениях Шенталинского, Сызранского, Нефтегорского районов", - отметил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

По данным исследования проекта "Контур.Фокус", за год количество регистраций новых компаний в Самарской области выросло на 2,63%. Активнее всего прирастают производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+140% к году), рыболовство и рыбоводство (+107%), издательская деятельность (+80%), лесоводство и лесозаготовки (+60%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+59%).

"В Самарской области, с ее развитым автопромом, удалось сохранить интерес европейских инвесторов к российскому бизнесу. Активно стали инвестировать в российский бизнес и представители Китая. Экспортная активность предприятий растет, что подтверждает и объем мобильного трафика. Кроме того, в последнее время иностранные инвесторы действуют напрямую, открывают в России бизнес как физические лица", - отметил эксперт проекта Контур.Фокус по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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