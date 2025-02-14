Полицейские задержали молодых людей, жестоко убивших лису

В Тольятти сотрудники полиции задержали молодых людей, которые подозреваются в жестоком убийстве дикой лисы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ранее в соцсетях вызвало широкий резонанс видео, на котором молодые люди выходят на из машины и забивают лису, лежавшую на дороге, ключом и ногами.

В полиции сообщили, что предполагаемых участников события — студента одного из тольяттинских вузов и его друзей - доставили в городское управление МВД.

"В настоящее время работа по установлению все участников и обстоятельств происшествия продолжается. Если у вас имеется информация, которая может быть полезна полицейским, обращайтесь по телефону 8(8482) 934005, 8(8482) 391051 или 102", - указывается в сообщении.