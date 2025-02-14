Полицейские задержали молодых людей, жестоко убивших лису

В Тольятти сотрудники полиции задержали молодых людей, которые подозреваются в жестоком убийстве дикой лисы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, ранее в соцсетях вызвало широкий резонанс видео, на котором молодые люди выходят на из машины и забивают лису, лежавшую на дороге, ключом и ногами.
В полиции сообщили, что предполагаемых участников события — студента одного из тольяттинских вузов и его друзей - доставили в городское управление МВД.
"В настоящее время работа по установлению все участников и обстоятельств происшествия продолжается. Если у вас имеется информация, которая может быть полезна полицейским, обращайтесь по телефону 8(8482) 934005, 8(8482) 391051 или 102", - указывается в сообщении.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы