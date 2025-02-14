Полицейские разбираются в жестоком убийстве лисы в Самарской области

В соцсетях появилось сообщение о жестоком убийстве лисы в 63 регионе. Авторы распространенного видео утверждают, что животное убили тольяттинские подростки. На снятых кадрах животное бьют арматурой и ногами, а затем смеются.

"Они передвигались на двух автомобилях, на которых регулярно разъезжают по городу. Есть ли у них права — неизвестно", — гласит подпись.

На видео уже обратили внимание в ГУ МВД по Самарской области.

"Выявлена публикация о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается для опроса пользователь интернета, разместивший публикацию, но не обратившейся в полицию, а также участники и другие очевидцы произошедшего", — рассказали в пресс-службе регуправления МВД.

Правоохранители также попросили: если у вас имеется информация, которая может быть полезна полицейским, обращайтесь по телефонам 8(8482) 934005, 8(8482)391051 или 102.