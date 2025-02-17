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Спорт

На базе "Чайка" в Самаре стартовал зимний этап "Туриады ПФО"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 22 февраля в Самарской области будет проходить первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. В соревнованиях примут участие юниоры и юниорки 16-21 года, юноши и девушки 14-15 лет.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В 2025 году впервые соревнования по зимним дисциплинам спортивного туризма включены в программу "Туриады ПФО" — спортивно-туристского лагеря, проходящего под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Все соревнования будут проходить на территории лыжной базы спортивной школы "Чайка".

Также состоится совещание с членами Ассоциации федераций спортивного туризма и туристических клубов ПФО по вопросам подготовки к летнему этапу "Туриады-2025", который по традиции проводится в Хвалынске Саратовской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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