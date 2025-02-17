На базе "Чайка" в Самаре стартовал зимний этап "Туриады ПФО"

С 17 по 22 февраля в Самарской области будет проходить первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. В соревнованиях примут участие юниоры и юниорки 16-21 года, юноши и девушки 14-15 лет.
В 2025 году впервые соревнования по зимним дисциплинам спортивного туризма включены в программу "Туриады ПФО" — спортивно-туристского лагеря, проходящего под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Все соревнования будут проходить на территории лыжной базы спортивной школы "Чайка".
Также состоится совещание с членами Ассоциации федераций спортивного туризма и туристических клубов ПФО по вопросам подготовки к летнему этапу "Туриады-2025", который по традиции проводится в Хвалынске Саратовской области.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.