На базе "Чайка" в Самаре стартовал зимний этап "Туриады ПФО"

С 17 по 22 февраля в Самарской области будет проходить первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта. В соревнованиях примут участие юниоры и юниорки 16-21 года, юноши и девушки 14-15 лет.

В 2025 году впервые соревнования по зимним дисциплинам спортивного туризма включены в программу "Туриады ПФО" — спортивно-туристского лагеря, проходящего под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Все соревнования будут проходить на территории лыжной базы спортивной школы "Чайка".

Также состоится совещание с членами Ассоциации федераций спортивного туризма и туристических клубов ПФО по вопросам подготовки к летнему этапу "Туриады-2025", который по традиции проводится в Хвалынске Саратовской области.