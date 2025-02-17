Водоснабжение в Южном городе восстановили

В администрации Волжского района сообщили, что водоснабжение в микрорайоне Южный город восстановили.
Напомним, утром в понедельник, 17 февраля, в Южном городе произошла коммунальная авария. Без водоснабжения временно оставались 6 социально-значимых объектов и 205 многоквартирных домов.
Директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин в своем телеграм-канале сообщил, что прием детей в детские сады и школы возобновлен.
"Подача воды в Южном городе восстановлена в полном объеме. Мы возобновляем прием детей в детские сады. Классы, обучающиеся во 2 смену, учатся сегодня в очном формате. Ждем ребят в школу в соответствии с учебным расписанием. Также возобновляется работа дополнительного образования. Просьба уточнять у своих тренеров и педагогов доп образования информацию о занятиях. Благодарю аварийные службы за оперативное решение проблемы!", — отметил он.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.