Водоснабжение в Южном городе восстановили

В администрации Волжского района сообщили, что водоснабжение в микрорайоне Южный город восстановили.

Напомним, утром в понедельник, 17 февраля, в Южном городе произошла коммунальная авария. Без водоснабжения временно оставались 6 социально-значимых объектов и 205 многоквартирных домов.

Директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин в своем телеграм-канале сообщил, что прием детей в детские сады и школы возобновлен.

"Подача воды в Южном городе восстановлена в полном объеме. Мы возобновляем прием детей в детские сады. Классы, обучающиеся во 2 смену, учатся сегодня в очном формате. Ждем ребят в школу в соответствии с учебным расписанием. Также возобновляется работа дополнительного образования. Просьба уточнять у своих тренеров и педагогов доп образования информацию о занятиях. Благодарю аварийные службы за оперативное решение проблемы!", — отметил он.