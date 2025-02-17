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Общество

В Самаре состоится установочное заседание членов НСКВ-Самара

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 февраля, на площадке музея-усадьбы А. Н. Толстого (Самарский литературный музей, улица Фрунзе, 155) пройдет установочное заседание на 2025 год членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоится при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Спикерами заседания станут члены НСКВ, представители бизнеса, власти и некоммерческих организаций. Среди участников, уже подтвердивших готовность выступить с докладом, представители Самарской губернской думы, компании Health & Nutrition, "Инклюзивного ресурсного центра", клиники "ЛИНЛАЙН" и фонда "Линия Добра "ЛИНЛАЙН".

Они познакомятся с традиционными и новыми волонтерскими проектами бизнеса, которые планируются к реализации в 2025 году; обсудят направления работы благотворительных фондов и задачи, которые им предстоит решить в текущем году.

Отдельное внимание участники заседания уделят отработке задач, которые требуют дополнительных общих усилий общества, власти и бизнеса.

"Интерес к корпоративному волонтерству растет из года в год: в добрые проекты вовлекаются все больше компаний, для которых социальная ответственность — не просто слова. Благодаря опыту и многолетней экспертизе членов НСКВ открываются широкие перспективы взаимодействия общества и власти с волонтерством. Наши встречи стали эффективной площадкой для такого диалога, выявления лучших практик и новых точек приложения сил", — отметила председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае Анастасия Беленкова.

НСКВ был создан по инициативе социально ответственных российских компаний 15 декабря 2014 года. Среди целей Совета — объединить усилия и создать возможности для распространения передовых практик корпоративного волонтерства по всей стране. Представительства НСКВ действуют в 36 регионах России, объединяя около 300 участников из более чем 30 отраслей российской экономики.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Слава Коршиков 01 февраля 2025 09:07 В Самаре запустят мультимодальные перевозки в аэропорт

Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

Natalya B 30 января 2025 12:19 Жителей Самарской области обяжут регистрировать домашних животных

А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Антон Каверин 12 января 2025 05:48 Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!

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