В единственном силовом вузе Самары обсудили планы на 2025 год

В Самарском юридическом институте ФСИН России подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о планах на 2025.
Одно из основных направлений обучения в этом единственном самарском "силовом" вузе — подготовка специалистов для постпенитенциарной пробации. Федеральный закон о ее введении вступил в действие в начале прошлого года, а ряд положений с 1 января 2025 года. Основная его суть — помощь осужденным в возвращении к нормальной жизни, их ресоциализации, — содействие в трудоустройстве, юридическая и психологическая помощь, обучение профессии и прочее.
Для этого всего нужны кадры, которые будут работать с таким непростым контингентом — людьми, совершившими преступления, которых необходимо вернуть в общество.
"В 2025 году, в соответствии с квотами, установленными ФСИН России, мы увеличиваем набор курсантов со 125 до 175 человек. Значительная часть из них, как раз, и будет после прохождения обучения работать в сфере пробации. Это направление в системе ФСИН России только развивается. И мы как ведомственный вуз оперативно разработали программы обучения для курсантов, которые станут заниматься ресоциализацией осужденных. Помимо нормативных и административных моментов, в этих программах значительное место уделено пенитенциарной психологии и педагогике. Кроме того, такой специалист должен иметь широкий кругозор в юридической сфере: хорошо разбираться в семейном праве, гражданском, административном и так далее. Ведь, у осужденных могут быть проблемы с жильем, восстановлением документов, правами наследования и прочее. Наши выпускники должны иметь необходимые компетенции, чтобы помочь эти проблемы решить, и вернуть оступившегося человека к нормальной жизни", — озвучил на подведении итогов деятельности вуза за 2024 год начальник СЮИ ФСИН России Дмитрий Панарин.
Стоит отметить, что именно в настоящее и ближайшее время — февраль и март этого года курсанты института проходят и будут проходить практику в подразделениях исправительных центров и уголовно-исполнительной инспекции, которые занимаются вопросами пробации.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!