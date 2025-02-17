В единственном силовом вузе Самары обсудили планы на 2025 год

В Самарском юридическом институте ФСИН России подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о планах на 2025.

Одно из основных направлений обучения в этом единственном самарском "силовом" вузе — подготовка специалистов для постпенитенциарной пробации. Федеральный закон о ее введении вступил в действие в начале прошлого года, а ряд положений с 1 января 2025 года. Основная его суть — помощь осужденным в возвращении к нормальной жизни, их ресоциализации, — содействие в трудоустройстве, юридическая и психологическая помощь, обучение профессии и прочее.

Для этого всего нужны кадры, которые будут работать с таким непростым контингентом — людьми, совершившими преступления, которых необходимо вернуть в общество.

"В 2025 году, в соответствии с квотами, установленными ФСИН России, мы увеличиваем набор курсантов со 125 до 175 человек. Значительная часть из них, как раз, и будет после прохождения обучения работать в сфере пробации. Это направление в системе ФСИН России только развивается. И мы как ведомственный вуз оперативно разработали программы обучения для курсантов, которые станут заниматься ресоциализацией осужденных. Помимо нормативных и административных моментов, в этих программах значительное место уделено пенитенциарной психологии и педагогике. Кроме того, такой специалист должен иметь широкий кругозор в юридической сфере: хорошо разбираться в семейном праве, гражданском, административном и так далее. Ведь, у осужденных могут быть проблемы с жильем, восстановлением документов, правами наследования и прочее. Наши выпускники должны иметь необходимые компетенции, чтобы помочь эти проблемы решить, и вернуть оступившегося человека к нормальной жизни", — озвучил на подведении итогов деятельности вуза за 2024 год начальник СЮИ ФСИН России Дмитрий Панарин.

Стоит отметить, что именно в настоящее и ближайшее время — февраль и март этого года курсанты института проходят и будут проходить практику в подразделениях исправительных центров и уголовно-исполнительной инспекции, которые занимаются вопросами пробации.