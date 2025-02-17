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Музеи и выставки Культура

Открывается фотовыставка самарского художника Николая Федорина "Цветные сны"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 февраля, в 12:00 в Самаре в Доме журналиста состоится открытие персональной фотовыставки Николая Федорина "Цветные сны", сообщает областной минкульт.

"Цветные сны" — это приглашение совершить путешествие в самые разные уголки природы, рассказ фотохудожника о серебряных реках, шумных водопадах, древнем океане, о необычных местах, где горы и равнины обнимаются с небом, создавая ощущение романтических сновидений.

Автор работ — Николай Александрович Федорин — мастер художественной пейзажной и портретной фотографии, член Союза фотохудожников России, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Посредством фотографического искусства автор делится воспоминаниями о своих путешествиях, сложив их в удивительный калейдоскоп окружающего мира, яркого, цветного и неповторимого. В работах, представленных на выставке, вы увидите пейзажи Самарской области, Башкирии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Казахстана, Грузии.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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