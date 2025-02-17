Силовики вскрыли аферу с участием сотрудника Роскадастра в Самарской области

В громком уголовном деле о махинациях с недвижимостью в Самарской области появился новый подозреваемый. Им стал заместитель начальника территориального отдела Nº3 филиала ППК Роскадастр по Самарской области Ю.В.Сеничев.

Напомним, дело о крупном мошенничестве расследуют самарские полицейские. По предварительной версии следствия, самарец по фамилии Савин придумал схему хищения выморочного имущества. В частности, по предварительным данным, О.В.Савин подговорил самарца, чтоб тот сыграл сына умершей женщины, обратившись к нотариусу. "Актер" представил в нотариальную контору поддельные документы о родстве. В итоге нотариус выдал документы о праве получить в наследство квартиру кадастровой стоимостью в 2 млн рублей. Ущерб при этом был нанесен государству, поскольку имущество является выморочным. Савину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В мае 2024 г. его отправили в СИЗО на время расследования.

Недавно в уголовном деле появился новый подозреваемый. По данным источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, соучастником Савина мог быть заместитель начальника территориального отдела Nº3 филиала ППК "Роскадастр" по Самарской области Ю.В.Сеничев.

"Следствие предполагает, что Сеничев фотографировал и отправлял Савину сведения из Федеральной государственной информационной системы ведения единого государственного реестра недвижимости. В результате противоправных действий Сеничева Савин получал неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а именно объектам недвижимости в Самаре", - пояснил источник Волга Ньюс.

В феврале 2025 г. сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудили уголовное дело уже в отношении Сеничева. Ему вменяют ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Расследование продолжается.