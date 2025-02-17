16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Силовики вскрыли аферу с участием сотрудника Роскадастра в Самарской области Обвиненная в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова попытается выйти на свободу Тольяттинец унес из пункта выдачи заказов чужую шубу и продал ее Угрожал убить и запер в квартире: боксера из Самары будут судить за домашнее насилие Полицейские разбираются в жестоком убийстве лисы в Самарской области

Преступления Происшествия

Силовики вскрыли аферу с участием сотрудника Роскадастра в Самарской области

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 243
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В громком уголовном деле о махинациях с недвижимостью в Самарской области появился новый подозреваемый. Им стал заместитель начальника территориального отдела Nº3 филиала ППК Роскадастр по Самарской области Ю.В.Сеничев.

Напомним, дело о крупном мошенничестве расследуют самарские полицейские. По предварительной версии следствия, самарец по фамилии Савин придумал схему хищения выморочного имущества. В частности, по предварительным данным, О.В.Савин подговорил самарца, чтоб тот сыграл сына умершей женщины, обратившись к нотариусу. "Актер" представил в нотариальную контору поддельные документы о родстве. В итоге нотариус выдал документы о праве получить в наследство квартиру кадастровой стоимостью в 2 млн рублей. Ущерб при этом был нанесен государству, поскольку имущество является выморочным. Савину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В мае 2024 г. его отправили в СИЗО на время расследования.

Недавно в уголовном деле появился новый подозреваемый. По данным источников Волга Ньюс в правоохранительных органах, соучастником Савина мог быть заместитель начальника территориального отдела Nº3 филиала ППК "Роскадастр" по Самарской области Ю.В.Сеничев.

"Следствие предполагает, что Сеничев фотографировал и отправлял Савину сведения из Федеральной государственной информационной системы ведения единого государственного реестра недвижимости. В результате противоправных действий Сеничева Савин получал неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, а именно объектам недвижимости в Самаре", - пояснил источник Волга Ньюс.

В феврале 2025 г. сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбудили уголовное дело уже в отношении Сеничева. Ему вменяют ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Расследование продолжается.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2