Два человека отравились угарным газом за неделю в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с 10 по 17 февраля произошли два случая отравления угарным газом. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области.