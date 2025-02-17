Два человека отравились угарным газом за неделю в Самарской области

В Самарской области с 10 по 17 февраля произошли два случая отравления угарным газом. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В первом часу ночи 14 февраля в квартире на ул. Мориса Тореза в Самаре отравление угарным газом получила 12-летняя девочка. Ее госпитализировали.
А 13 февраля, примерно в 14:50, в с. Новосемейкино Красноярского района пострадал 50-летний мужчина. Он отказался от госпитализации.
По предварительным данным, причиной происшествий могло быть нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
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