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Баскетбол Спорт

Тренер и форвард "Самары" вызваны в национальную сборную

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 февраля, в подмосковном Новогорске стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу.

Среди игроков, приглашенных на сбор, форвард "Самары" Егор Амосов. В тренерский штаб сборной по-прежнему входит Александр Полинкевич.

Сбор продлится до 25 февраля.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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