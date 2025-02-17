Тренер и форвард "Самары" вызваны в национальную сборную

В понедельник, 17 февраля, в подмосковном Новогорске стартовал сбор мужской национальной команды по баскетболу.
Среди игроков, приглашенных на сбор, форвард "Самары" Егор Амосов. В тренерский штаб сборной по-прежнему входит Александр Полинкевич.
Сбор продлится до 25 февраля.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!