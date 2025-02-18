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CARCADE поддержала презентации нового кроссовера Chery Tiggo 9

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом квартале 2025 года в Перми и Кургане состоялись масштабные презентации флагманского кроссовера Chery Tiggo 9.

CHERY TIGGO 9 — это флагманский кроссовер, созданный для современных водителей, которые ценят комфорт, инновации и стиль. Семиместный автомобиль с полным приводом и бензиновым турбированным двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 249 л. с. обещает стать настоящим хитом на дорогах. Дизайн автомобиля, разработанный с учётом философии золотого сечения, поражает своим стилем и гармонией.

25 января пермские клиенты автомобильного холдинга "Экскурс" оценили возможности новой модели. Особое внимание было уделено тест-драйвам, которые позволили гостям на практике оценить преимущества кроссовера. Гости отметили комфорт, впечатляющую мощность и передовые технологии Chery Tiggo 9. Мероприятие сопровождалось праздничным фуршетом и розыгрышем призов.

7 февраля презентация состоялась в Кургане. Помимо подробной демонстрации технических характеристик и инновационных решений новой модели, гости получили памятные подарки от партнёров мероприятия, а эксперты лизинговой компании CARCADE провели индивидуальные консультации, помогая потенциальным покупателям подобрать оптимальные финансовые условия приобретения кроссовера.

"Успех CHERY на российском рынке объясняется удачным сочетанием высокого качества, современных технологий и конкурентоспособной цены. Компания активно развивает дилерскую сеть, расширяя своё присутствие в регионах и уделяя большое внимание качеству сервисного обслуживания", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

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ИНН 3905019765

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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