Продолжается прием заявок на участие в VII международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине"

АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке министерства просвещения РФ, Министерства иностранных дел РФ, Движения первых, Роспатриотцентра, Росдетцентра, Юнармии, Россотрудничества, МПГУ и других партнеров проводит VII международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс включен в перечень мероприятий на 2024/25 учебный год, рекомендованных министерством просвещения Российской Федерации.

"Расскажи миру о своей Родине" — это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование в отечественной и иностранной детской и молодежной среде уважительного отношения к нашей Родине — России как гаранту сохранения традиционной российской культуры и ценностей, развитие дружественных межнациональных отношений и кросс-культурных коммуникаций между представителями молодежи России и дружественных стран. В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика, страницы-презентации или рисунка.

За годы проведения конкурса организаторы получили более 16 300 рассказов о Родине от участников из 89 российских регионов и 70 стран.

Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах конкурса в социальных сетях. Лучшие работы о России используются для продвижения традиций, истории, ценностей и культуры народов России за рубежом и в российских средствах массовой информации.

В Конкурсе представлены три номинации (текстовая страница-презентация, видеоролик и рисунок "Расскажи миру о своей Родине") и четыре возрастные категории.

Победители определяются экспертным советом и почетным жюри по результатам сравнительного анализа прошедших конкурсный отбор работ в соответствии с заявленными критериями оценки. В состав почетного жюри конкурса входят М. В. Захарова (ДИП МИД), Д. В. Поликанов (Россотрудничество) и другие видные государственные деятели. По решению жюри могут быть определены лауреаты гран-при конкурса. Также определяются лауреаты конкурса ("150/175 лучших работ о России"). Наставник, представивший на конкурс наибольшее число прошедших по критериям положения работ, удостаивается специального приза. Учреждены специальные номинации конкурса от Роспатриотцентра, Движения Первых, Дома народов России и проекта "Путь Домой".

По результатам конкурса все участники получают электронные сертификаты и благодарности, наставники — электронные благодарственные письма, а победители — дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.

Иностранные победители из числа соотечественников, проживающих за рубежом, награждаются ознакомительными поездками по России от Россотрудничества. Возраст участников на момент поездки — 14-19 лет.

Прием работ осуществляется до 25 марта 2025 года на сайте www.youthy.ru. Более подробная информация об условиях конкурса и отправке заявок представлена в положении. Перед созданием работ советуем ознакомиться с методическими рекомендациями.