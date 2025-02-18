Продолжается прием заявок на участие в VII международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине"

АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке министерства просвещения РФ, Министерства иностранных дел РФ, Движения первых, Роспатриотцентра, Росдетцентра, Юнармии, Россотрудничества, МПГУ и других партнеров проводит VII международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине". Конкурс включен в перечень мероприятий на 2024/25 учебный год, рекомендованных министерством просвещения Российской Федерации.
"Расскажи миру о своей Родине" — это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование в отечественной и иностранной детской и молодежной среде уважительного отношения к нашей Родине — России как гаранту сохранения традиционной российской культуры и ценностей, развитие дружественных межнациональных отношений и кросс-культурных коммуникаций между представителями молодежи России и дружественных стран. В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них события, традиции, памятные места своей Родины и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика, страницы-презентации или рисунка.
За годы проведения конкурса организаторы получили более 16 300 рассказов о Родине от участников из 89 российских регионов и 70 стран.
Все конкурсные работы, прошедшие предварительный отбор, публикуются на страницах конкурса в социальных сетях. Лучшие работы о России используются для продвижения традиций, истории, ценностей и культуры народов России за рубежом и в российских средствах массовой информации.
В Конкурсе представлены три номинации (текстовая страница-презентация, видеоролик и рисунок "Расскажи миру о своей Родине") и четыре возрастные категории.
Победители определяются экспертным советом и почетным жюри по результатам сравнительного анализа прошедших конкурсный отбор работ в соответствии с заявленными критериями оценки. В состав почетного жюри конкурса входят М. В. Захарова (ДИП МИД), Д. В. Поликанов (Россотрудничество) и другие видные государственные деятели. По решению жюри могут быть определены лауреаты гран-при конкурса. Также определяются лауреаты конкурса ("150/175 лучших работ о России"). Наставник, представивший на конкурс наибольшее число прошедших по критериям положения работ, удостаивается специального приза. Учреждены специальные номинации конкурса от Роспатриотцентра, Движения Первых, Дома народов России и проекта "Путь Домой".
По результатам конкурса все участники получают электронные сертификаты и благодарности, наставники — электронные благодарственные письма, а победители — дипломы и памятные призы. Все победители приглашаются на торжественную церемонию награждения в Москву с участием государственных и общественных деятелей.
Иностранные победители из числа соотечественников, проживающих за рубежом, награждаются ознакомительными поездками по России от Россотрудничества. Возраст участников на момент поездки — 14-19 лет.
Прием работ осуществляется до 25 марта 2025 года на сайте www.youthy.ru. Более подробная информация об условиях конкурса и отправке заявок представлена в положении. Перед созданием работ советуем ознакомиться с методическими рекомендациями.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.