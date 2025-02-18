АО "Экология" осмотрело свалку в Большечерниговском районе

В адрес регионального оператора по обращению с отходами АО "Экология" поступили обращения о месте несанкционированного размещения отходов в поле между селами Большая Черниговка и Украинка. Отходы складируют вдоль дороги, загрязняя окружающую природу и создавая угрозу для здоровья человека.

Сотрудники отдела экологического контроля и отчетности регоператора выехали на место, чтобы осмотреть свалку, оценить морфологию отходов, зафиксировать на фото и видео факт несанкционированного сброса.

Визуальный осмотр показал, что отходы не относятся к ТКО, а являются отходами, образованными в процессе производства, проведения работ и оказания услуг. Указанные виды отходов не входят в зону ответственности регионального оператора.

При осмотре были обнаружены бухгалтерские документы с реквизитами юридических и физических лиц, которые могут быть причастны к незаконному складированию данных отходов: ИП Арестова Галина Ивановна, ИП Арестов Анатолий Викторович, ИП Аксенова Гузель Абдулхалимовна, ИП Обертышев Виталий Валентинович, ООО "Торговый Дом Фабрика Качества".

"Наличие несанкционированных свалок на территории муниципального образования негативным образом сказывается на состоянии окружающей природной среды и может вызвать возникновение опасных заболеваний среди населения и объектов животного и растительного мира, — отмечает Екатерина Данилова, руководитель отдела экологического контроля и отчетности. — Поэтому мы всегда реагируем на сигналы жителей, выезжаем на объекты, проводим проверку и далее — необходимые меры для ликвидации таких свалок".

АО "Экология" уже направило официальные письма главе Большечерниговского района Самарской области, начальнику Отделения МВД России по Большечерниговскому району ГУ МВД России по Самарской области, а также прокурору Самарской области. Региональный оператор обратился с просьбой принять меры для обеспечения ликвидации указанной несанкционированной свалки, а также организовать проверку в отношении индивидуальных предпринимателей и юридического лица на предмет их причастности к несанкционированному складированию отходов.

Согласно Земельному кодексу РФ (ч. 2 ст. 11) земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, управляют и распоряжаются органы местного самоуправления. Мероприятия по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель обязаны проводить собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков (в соответствии с пп.2 п. 2 ст. 13 ЗК РФ).