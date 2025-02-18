Житель Самарской области получил пожизненный срок за жестокое убийство свидетеля

В Самарской области суд вынес приговор 36-летнему местному жителю и его 27-летнему приятелю, которых обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Более 15 лет назад житель Елховского района дал показания по делу о разбойном нападении, совершенном в 2008 году. Освободившись из мест заключения, осужденный за разбой мужчина решил отомстить свидетелю. В июне 2023 г. он с помощью знакомого похитил мужчину, работавшего сторожем на полевом стане, и вывез в безлюдное место, где подельники заранее выкопали яму. Жертву заставили туда спуститься, после чего расстреляли из пневматического пистолета.

В итоге мстителя поймали и приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также с осужденного взыщут 1 млн руб. в качестве компенсации потерпевшему. Пособник убийства получил девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. С него взыщут 500 тысяч рублей.