В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

В среду, 19 февраля,в 7:05 в Самарской области был объявлен отбой опасности атаки БПЛА, об этом сообщили в официальном приложении МЧС России.

Напомним, что опасность атаки в регионе была объявлена в 2:15. От удара БПЛА пострадал Сызранский НПЗ.