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Суды Происшествия

Тольяттинец получил 6,6 лет колонии за "минирование" здания ФСБ по телефону

ТОЛЬЯТТИ. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации деятельности органов власти, сообщает Управление ФСБ России по Самарской области.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен и задержан гражданин России, житель Тольятти, причастный к совершению заведомо ложного сообщения об акте терроризма с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Установлено, что 30 мая 2024 г. тольяттинец позвонил на пульт дежурного Службы в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области, в котором сообщил о минировании вышеупомянутого здания.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 207 УК РФ. Решением суда фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении с назначением наказания в виде лишения свободы сроком шесть лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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