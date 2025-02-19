Тольяттинец получил 6,6 лет колонии за "минирование" здания ФСБ по телефону

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в заведомо ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации деятельности органов власти, сообщает Управление ФСБ России по Самарской области.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен и задержан гражданин России, житель Тольятти, причастный к совершению заведомо ложного сообщения об акте терроризма с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Установлено, что 30 мая 2024 г. тольяттинец позвонил на пульт дежурного Службы в г. Тольятти УФСБ России по Самарской области, в котором сообщил о минировании вышеупомянутого здания.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 207 УК РФ. Решением суда фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении с назначением наказания в виде лишения свободы сроком шесть лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.