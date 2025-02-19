В отношении учителя, ударившего школьника в пос. Управленческий, возбудили дело

Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения педагогом противоправных действий в отношении ученика в школе пос. Управленческий (ст. 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, педагог совершил противоправные действия в отношении учащегося. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет.

"По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в СУ СК РФ по Самарской области.