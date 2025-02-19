В отношении учителя, ударившего школьника в пос. Управленческий, возбудили дело

Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения педагогом противоправных действий в отношении ученика в школе пос. Управленческий (ст. 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, педагог совершил противоправные действия в отношении учащегося. Произошедшее зафиксировано на видеозаписи, которая получила распространение в сети Интернет.
"По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего", - заявили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы