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Суды Происшествия

Самарца осудили за убийство 25-летней давности

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого признали в убийстве, совершенном в 2000 году. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В апреле 2000 г. мужчина вместе со знакомыми поссорился группой молодых людей из-за попытки без очереди позвонить по уличному телефону-автомату. Началась драка, и самарец ударил ножом 21-летнего оппонента. Пострадавший скончался в больнице. Кроме того, еще одному участнику потасовки ныне осужденный нанес легкие травмы.

В итоге суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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