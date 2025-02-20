В Самарском политехе разработали универсальный комплекс для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов

Команда студентов и преподавателей инженерно-технологического факультета Самарского политеха создали устройство, позволяющее исследовать свойства ферритовых материалов в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ).
Речь идет о соединениях оксидов железа, никеля, кобальта и других элементов, которые обладают особыми магнитными и диэлектрическими свойствами. Они используются в СВЧ-технике (аппаратуре беспроводной связи, системах радиолокации и радионавигации, высокочастотных измерительных приборах и т. п.), работающей на высоких уровнях мощности.
"Сверхвысокочастотные системы — это основа всей современной радио- и микроэлектроники, — рассказывает заместитель директора Поволжского дизайн-центра "Бином", кандидат технических наук Александр Нечаев. — Чем выше у устройства частота распространения сигнала, тем больше информации в единицу времени оно способно передать. Интернет, сотовая связь, управляющие и навигационные системы — все сегодня построено на СВЧ-технологиях".
Устройства на основе СВЧ-ферритов — неотъемлемые элементы высокомощной СВЧ-техники. СВЧ-ферриты производят из порошка оксидов металлов, спекаемых при высоких температурах. В результате получаются изделия, обладающие достаточно высоким удельным электрическим сопротивлением, мало зависимыми от температурных факторов электрофизическими параметрами, такими как диэлектрическая проницаемость, и другими уникальными характеристиками. От оценки качества ферритовых материалов напрямую зависит работоспособность сверхвысокочастотных систем.
Проблема заключается в том, что в настоящее время в Поволжье нет специализированных лабораторий, способных определять электрофизические параметры ферритовых материалов и покрытий. Самарское предприятие, которое изготавливает ферриты, вынуждено отправлять готовые изделия в Санкт-Петербург и ждать результата испытаний не меньше месяца.
Студенты и преподаватели Самарского политеха предложили создать собственное устройство оригинальной конструкции для измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов, которое могло бы существенно упростить процедуру.
Политеховцы подали заявку на конкурс грантов инновационного фонда Самарской области, в рамках которого разработали действующий макет установки. Кроме того, в качестве индустриального партнера разработчикам удалось привлечь производителя отечественных рефлектометров ООО "ПЛАНАР". При его поддержке была создана программа для автоматической обработки данных измерений электрофизических характеристик СВЧ-ферритов. Уникальность разработки в том, что она позволяет проводить исследования электрофизических параметров как ферритовых материалов, так и диэлектрических материалов в сверхвысоком диапазоне частот. При этом особенности конструкции и алгоритма программы учитывают требования нового ГОСТа по измерению диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь ферритов, вступающего в силу только в 2025 году.
"В настоящее время проект находится на стадии испытаний, — поясняет Александр Нечаев. — Мы создали теоретическую основу системы и проводим практические испытания на различных образцах изделий. Предполагаем завершить эксперименты в течение ближайших полутора месяцев. Это позволит нам уверенно выйти на рынок с готовым решением".
Разработка устройства измерения электрофизических характеристик СВЧ-ферритов легла в основу выпускных квалификационных работ Марины Артюх, Владислава Калмыкова, Никиты Лощенина и Егора Партолина. Эти проекты будут защищаться в июне 2025 года в рамках программы "Стартап как диплом".
Добавим, что Самарский политех участвует в проекте по созданию межвузовского кампуса. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в Самарской области планируется построить современный межвузовский кампус. Цель проекта — создать инновационную образовательную среду, которая будет способствовать развитию науки и образования в регионе.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????