На Форуме будущих технологий обсуждают, как новые материалы и открытия в химии изменят мир

Завершает работу масштабная дискуссионная площадка, собравшая ученых, инженеров, представителей бизнеса со всей страны, в том числе и из Самарской области.
Событие, которое каждый год собирает ученых, инженеров, представителей бизнеса вновь стартовало в Москве. В этот раз форум посвящен новым материалам и химии. Как заметил вице-премьер Денис Мантуров, тема созвучна одному из нацпроектов.
"В этом направлении уже сделано немало — на выставке представят материалы и изделия из новых материалов для большинства отраслей. Это хорошая возможность увидеть точки роста и перспективные направления инвестирования", — прокомментировал первый заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.
Форум родился в 2023 г. и первой темой обсуждения стали квантовые технологии, а в 2024 г. фокус сместился на медицину будущего. По мнению заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, форум — центральная площадка для диалога о технологиях завтрашнего дня. Взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей поможет в достижении главной цели, поставленной президентом — технологического лидерства страны.
По словам участника форума генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армена Аракеляна, в этом году деловая программа форума будущих технологий будет посвящена новым материалам и химии, что особенно важно для нашего региона.
"Самарская область — один из ведущих промышленных регионов России, где активно развиваются различные отрасли, включая авиакосмическую промышленность, автомобилестроение, нефтехимию и другие. Развитие материаловедения и новой химии в нашей области имеет большое значение для повышения конкурентоспособности региона и обеспечения его экономического роста, — отметил Армен Аракелян. — В Самарской области работают крупные научные и образовательные учреждения, занимающиеся исследованиями в области материаловедения и химии. Среди них — Самарский университет им. С. П. Королева, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет и другие".
На форуме эксперты обсудили четыре тематических блока: "Химия и высокочистые вещества", "Современные материалы и технологии", "Новые горизонты" и "Экосистема".
Среди тем научной дискуссии были вопросы производства и импортозамещения базовых химических продуктов, перспективы развития высокотехнологичной химии. Обсудили также тему "зеленой химии" — оптимизации химических процессов для защиты окружающей среды. Участники рассмотрели вопросы применения новых материалов в развитии природоподобных технологий, ядерной энергетике, транспортном машиностроении и биомедицине. Обсудили разработку передовых материалов для различных отраслей. В частности, высокоэффективные полимеры для восстановительной медицины, материалы для атомной, нефтегазовой и космической промышленности, наноматериалы для энергетики, умные материалы, которые способны изменять свои свойства в зависимости от внешних условий, квантовые и метаматериалы с уникальными свойствами, не встречающиеся в природе.
На выставке форума российские компании продемонстрировали прорывные разработки: от умных материалов до экологически чистых химических процессов.
Соорганизаторами форума в этом году выступили Газпромбанк, правительство Москвы, Госкорпорация "Росатом".
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.