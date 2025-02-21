На Форуме будущих технологий обсуждают, как новые материалы и открытия в химии изменят мир

Завершает работу масштабная дискуссионная площадка, собравшая ученых, инженеров, представителей бизнеса со всей страны, в том числе и из Самарской области.

Событие, которое каждый год собирает ученых, инженеров, представителей бизнеса вновь стартовало в Москве. В этот раз форум посвящен новым материалам и химии. Как заметил вице-премьер Денис Мантуров, тема созвучна одному из нацпроектов.

"В этом направлении уже сделано немало — на выставке представят материалы и изделия из новых материалов для большинства отраслей. Это хорошая возможность увидеть точки роста и перспективные направления инвестирования", — прокомментировал первый заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель оргкомитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

Форум родился в 2023 г. и первой темой обсуждения стали квантовые технологии, а в 2024 г. фокус сместился на медицину будущего. По мнению заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, форум — центральная площадка для диалога о технологиях завтрашнего дня. Взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей поможет в достижении главной цели, поставленной президентом — технологического лидерства страны.

По словам участника форума генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армена Аракеляна, в этом году деловая программа форума будущих технологий будет посвящена новым материалам и химии, что особенно важно для нашего региона.

"Самарская область — один из ведущих промышленных регионов России, где активно развиваются различные отрасли, включая авиакосмическую промышленность, автомобилестроение, нефтехимию и другие. Развитие материаловедения и новой химии в нашей области имеет большое значение для повышения конкурентоспособности региона и обеспечения его экономического роста, — отметил Армен Аракелян. — В Самарской области работают крупные научные и образовательные учреждения, занимающиеся исследованиями в области материаловедения и химии. Среди них — Самарский университет им. С. П. Королева, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский государственный университет и другие".

На форуме эксперты обсудили четыре тематических блока: "Химия и высокочистые вещества", "Современные материалы и технологии", "Новые горизонты" и "Экосистема".

Среди тем научной дискуссии были вопросы производства и импортозамещения базовых химических продуктов, перспективы развития высокотехнологичной химии. Обсудили также тему "зеленой химии" — оптимизации химических процессов для защиты окружающей среды. Участники рассмотрели вопросы применения новых материалов в развитии природоподобных технологий, ядерной энергетике, транспортном машиностроении и биомедицине. Обсудили разработку передовых материалов для различных отраслей. В частности, высокоэффективные полимеры для восстановительной медицины, материалы для атомной, нефтегазовой и космической промышленности, наноматериалы для энергетики, умные материалы, которые способны изменять свои свойства в зависимости от внешних условий, квантовые и метаматериалы с уникальными свойствами, не встречающиеся в природе.

На выставке форума российские компании продемонстрировали прорывные разработки: от умных материалов до экологически чистых химических процессов.

Соорганизаторами форума в этом году выступили Газпромбанк, правительство Москвы, Госкорпорация "Росатом".