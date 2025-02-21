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НОВИКОМ принял участие в форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Ростеха принял участие в уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". На мероприятии представители НОВИКОМа обсудили с коллегами по отрасли вопросы противодействия кибермошенничеству, импортозамещения и операционной надежности финансовых организаций, безопасное внедрение цифровых платежных технологий и другие актуальные темы.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Громким событием форума стало выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Она, в частности, рассказала, что, по данным Банка России, за 2024 год мошенники похитили у россиян более 27 млрд рублей. Причем около 40% от этой суммы составляют заемные средства. В связи с этим ЦБ ужесточил надзорные меры. Летом прошлого года начал работать закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы и не допускать попыток хищения.

НОВИКОМ активно включен в решение задачи по борьбе с мошенничеством. Деятельность банка осуществляется в полном соответствии с российским законодательством. Помимо этого, стратегический финансовый партнер Ростеха разработал собственный курс по финансовой грамотности, включающий в себя также информацию о противодействии злоумышленникам. В 2024 году курс прослушали сотрудники более 130 предприятий в 25 регионах России, а также студенты нескольких вузов.

Помимо этого, банк Ростеха выпустил специальный информационный материал о дропперах — посредниках, участвующих в отмывании денег. Он помогает распознать действия мошенников и защитить себя и близких.

НОВИКОМ, работающий с лидерами российской высокотехнологичной промышленности, уделяет особое внимание вопросам цифровой безопасности. В прошлом году банк получил сертификат Data Security Standard (PCI DSS PCI). Этот международный стандарт подтверждает соответствие организации, выпускающей платежные карты, высокому уровню информационной безопасности.

Уральский форум "Кибербезопасность в финансах" — крупнейшее мероприятие для обсуждения тенденций и вызовов в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритетов и перспектив развития киберустойчивости финансовых организаций.

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