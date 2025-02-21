Эксперт ВТБ рассказал о самых ненадежных паролях

Пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в телефоне, а онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей. Об этом заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он дал пошаговую инструкцию - как сделать свой аккаунт более защищенным с использованием самых современных технологий.

Простые пароли - одна из причин взлома личных аккаунтов. Чаще всего пользователи выбирают предсказуемые комбинации, которые моментально подбираются мошенниками, или используются данные, которые легко найти в соцсетях или вычислить с помощью утечек:

последовательность цифр подряд (9876543210 или свой номер телефона), известные константы или числовые последовательности (число "пи"),

простые слова (password),

личные данные: дата рождения или свадьбы, номер телефона или индекс, имя ребенка или домашнего питомца, номер СНИЛС или автомобиля,

"прозрачный" намек в подсказке к паролю ("имя жены + прошлый год" или "название улицы + номер квартиры"),

хранение пароля или банковской карты в заметках или в виде фото (скриншотов) в смартфоне.

Современные программы для подбора паролей проверяют миллионы таких вариантов за считанные секунды, поэтому слабые комбинации перестали быть защитой. Кроме того, появились вирусы (в том числе для устройств iOS), которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фотографиях и отсылать ее мошенникам.

"Пароль - это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, "!" вместо "1" и т.д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски", - говорит Никита Чугунов.

По его словам, в ВТБ Онлайн требования к паролю не позволяют зарегистрировать слишком простую комбинацию - например, из нескольких одинаковых цифр подряд или по их возрастанию-убыванию и т.п. В онлайн-банке можно создать пароль высокого уровня сложности от 6 до 20 символов, с использованием заглавных и строчных букв, цифр и спецсимволов. При этом банк не знает и не может знать, какой пароль устанавливает клиент, эта информация известна только пользователю.

Дополнительно в приложении и веб-версии ВТБ Онлайн есть код доступа, состоящий из четырех-шести цифр. Его удобно использовать постоянно для входа в одно и тоже приложение или браузер. Одним из важных свойств этого кода является то, что его нельзя подобрать, несмотря на его простоту. При вводе трех неверных попыток код сбрасывается, и для создания нового необходимо пройти двухфакторную аутентификацию. Также не получится использовать простые последовательности цифр, о которых упоминалось выше.