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Программа "Дальневосточная ипотека" НОВИКОМа названа лучшей

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех возглавил рейтинг банков с самыми выгодными условиями по программе "Дальневосточная ипотека". Рейтинг составлен экспертами портала Выберу.ру, которые проанализировали предложения пятнадцати крупнейших российских банков. Исследование учитывало такие параметры, как процентная ставка, размер первоначального взноса, полная стоимость кредита и ежемесячные платежи.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Жилищный кредит по программе "Дальневосточная ипотека" в НОВИКОМе можно взять по базовой ставке 1,7% годовых, а для зарплатных клиентов банка она еще ниже. Кредит оформляется на срок до 20 лет, минимальный первоначальный взнос составляет 20,01%. Аналитики портала Выберу.ру назвали это предложением лучшим на рынке.

Востребованность этого вида жилищного кредита у клиентов банка, сотрудников промышленных предприятий страны, подтверждает высокую оценку экспертов. В 2024 году число оформленных в НОВИКОМе кредитов по программе "Дальневосточная ипотека" выросло в 28 раз по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что в начале прошлого года банк Ростеха начал прием заявок от работников предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках программы "Дальневосточная ипотека" независимо от возраста и семейного положения. Эта мера реализуется в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

"Дальневосточная ипотека" — государственная программа, направленная на улучшение жилищных условий граждан в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. По ее условиям кредит выдается на покупку жилья в новостройке или на вторичном рынке в сельской местности, а также на строительство индивидуального жилого дома. Максимальный лимит кредитования составляет 9 млн рублей для недвижимости площадью более 60 м2 и 6 млн рублей для меньших объектов.

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