В Тольятти осудили директора КПКГ "Живи и строй", продававшего квартиры в несуществующем доме

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор директору КПКГ "Живи и строй", которого ранее признали виновным в крупном мошенничестве.
Мужчина был собственником участка с недостроенным жилым домом для одной семьи (объект был готов на 65%) на ул. Октябрьской, 16а в Тольятти. При этом он делал вид, что является застройщиком пятиэтажного многоквартирного дома, в котором от имени КПКГ "Живи и строй" предлагал купить квартиры на этапе строительства.
Однако на строительство пятиэтажки в этом месте никто не выдал бы разрешение, так как целевое назначение участка — ИЖС. В итоге К. даже начал самовольно возводить обещанный дом и успел продать в нем квартиры 39 людям. От покупателей мужчина получил более 49 млн рублей. Дождаться своего жилья эти люди так и не смогли.
Центральный районный суд Тольятти 30 мая 2024 г. приговорил К. к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил иски потерпевших. Кассационная не стала менять этот приговор.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...