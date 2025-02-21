Самарская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества

В День защитника Отечества 23 февраля на самарской телебашне включат праздничную подсветку.

Телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" окрасится символикой праздника (флагами, лентами, звездами), стилизованными надписями "С 23 февраля" и "С Днем защитника Отечества!" на фоне государственного флага Российской Федерации.

На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик с изображением воина со щитом в цветах флага России, летящих вертолетов и наступающих танков.

Тематические световые шоу также пройдут на высотных объектах РТРС Благовещенска, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нальчика, Великого Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

Праздничная подсветка будет работать с наступления сумерек до 23:00.