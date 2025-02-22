Для гостей фестиваля "Зимний Грушинский-2025" будет подан дополнительный транспорт

В субботу, 22 февраля, по окончании фестиваля "Зимний Грушинский-2025" будет подан дополнительный транспорт, сообщает департамент транспорта Самары.

Для удобства участников и гостей фестиваля в 22:40 к автобусным остановкам напротив КРЦ "Звезда" подадут дополнительные автобусы маршрутов №№ 2, 41, 47, 50. Транспорт поедет в оба направления — как "в город", так и "из города".

К ближайшей трамвайной остановке в 22:50 дополнительно направят трамваи маршрута № 22, которые также проследуют в оба направления.

Стоимость проезда останется прежней, действуют льготы.