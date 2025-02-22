В Самаре разыскивают пропавшего 17-летнего подростка

В субботу, 22 февраля, в Самаре пропал 17-летний Никита Мачульский, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации ведомства, подросток ушел из дома, расположенного на ул. Шверника, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предположительно, молодой человек может находиться лесном массиве возле Лысой горы в Красноглинском районе областного центра.

В настоящее время полицейские совместно с добровольческим общественным объединением "ЛизаАлерт" проверяют места в районе возможного нахождения подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 17 лет, рост 170 см, среднего телосложения.

Был одет в куртку длиной ниже колен темного цвета и шапку красно-черного цвета с помпоном, высокие ботинки. С собой имеет походный рюкзак черного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам 8(846)921-76-40, 102. Также информацию можно сообщить по номеру дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.