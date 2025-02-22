16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре разыскивают пропавшего 17-летнего подростка Житель Октябрьска стал фигурантом уголовного дела за незаконную добычу налима В Советском районе Самары молодой водитель сбил стоящего на обочине пешехода В Волжском районе столкнулись три автомобиля В Нижнем Новгороде арестован чиновник, планировавший работать в мэрии Самары

Происшествия

В Самаре разыскивают пропавшего 17-летнего подростка

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 февраля, в Самаре пропал 17-летний Никита Мачульский, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По информации ведомства, подросток ушел из дома, расположенного на ул. Шверника, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Предположительно, молодой человек может находиться лесном массиве возле Лысой горы в Красноглинском районе областного центра.

В настоящее время полицейские совместно с добровольческим общественным объединением "ЛизаАлерт" проверяют места в районе возможного нахождения подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 17 лет, рост 170 см, среднего телосложения. 

Был одет в куртку длиной ниже колен темного цвета и шапку красно-черного цвета с помпоном, высокие ботинки. С собой имеет походный рюкзак черного цвета. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам 8(846)921-76-40, 102. Также информацию можно сообщить по номеру дежурного ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2