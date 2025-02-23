Около базы отдыха в с. Шелехметь перевернулся снегоход

В субботу, 22 февраля, вечером около базы отдыха "Дружба" в с. Шелехметь перевернулся снегоход, сообщает ПСС по Самарской области.

В результате происшествия пострадали два человека. Один из них получил травму ноги и самостоятельно передвигаться не мог. Требовалась помощь спасателей. В 19:30 для транспортировки пострадавшего от спасательной станции "Центральная" вышел аэроглиссер "Север".

Пострадавшему 45-летнему мужчине спасатели наложили на травмированную ногу шину и доставили на территорию спасательной станции. В 21:35 его передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В спасательных работах задействовано четыре спасателя.