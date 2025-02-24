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НОВИКОМ расширяет сотрудничество с Алтайским фондом МСП

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех выиграл конкурс на размещение временно свободных денежных средств Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Сделка стала продолжением взаимовыгодного сотрудничества, которое началось в 2021 году. Средства в размере 300 миллионов рублей размещены на 181 день.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ за время своего существования зарекомендовал себя как надежный партнер российской промышленности. Высокие рейтинги, безупречная репутация и устойчивое финансовое положение позволяют банку регулярно участвовать в отборах на размещение средств государственных органов и муниципальных фондов.

"Размещение средств в банковские депозиты является одним из эффективных способов управления ликвидностью организации. Такие сделки помогают фонду сохранить бюджетные деньги и получить дополнительный доход в виде процентов по вкладам. Все полученные средства пойдут на выполнение программ господдержки предпринимателей Алтайского края", — заявил заместитель управляющего филиала банка НОВИКОМ в Новосибирске Владимир Новиков.

Предприятия Алтайского края широко используют средства господдержки для реализации инвестиционных проектов по созданию новых производственных мощностей и модернизации имеющихся. В структуре экономики края значительное место занимает промышленность, хорошо развит аграрный сектор. В регионе действует комплекс мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Большинство из них реализует Алтайский фонд МСП, созданный по инициативе Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Фонд проводит образовательные мероприятия и консультации, выступает гарантом по сделкам с банками, предоставляет предпринимателям доступ к кредитным и финансовым ресурсам, повышает экспортный потенциал Алтайского края, создавая благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса.

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