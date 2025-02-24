В Самарской области выберут "Мужчину года"

В среду, 26 февраля, в 11:00 в ДК железнодорожников им. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) состоится финал областной акции "Мужчина Самарской области 2024 года" (12+).
В Год 80-летия Победы в ВОВ, Год Защитника Отечества, в Год многодетной семьи по инициативе РОО "Союз женщин Самарской области", Федерации профсоюзов Самарской области и поддержке правительства Самарской области в девятый раз проводится акция "Мужчина Самарской области 2024 года".
Акция определила лучших представителей сильнейшей половины человечества, имеющих существенные достижения в профессиональной и общественной деятельности и внесших значительный вклад в развитие Губернии.
В этом году в третий раз выделена номинация "Герои живут рядом", в рамках которой отмечают участников СВО и мужчин, осуществляющих постоянную безвозмездную помощь военнослужащим.
Мужчины, занятые мирным трудом, стали лауреатами в номинациях "Мужчина — Глава семьи", "Руководитель", "Специалист отрасли", "Общественный деятель", "Благотворитель", "Профсоюзный лидер".
История нашей губернии доказала и доказывает, что как и столетия назад, успеха в жизни добиваются настоящие мужчины, умеющие отстаивать свои принципы, постоять за себя и близких людей, Родину.
После двух этапов в финал вышли 45 номинантов из 19 муниципальных и внутригородских районов, 6 профсоюзных организаций и Общественной организации инвалидов.
Награждение проведут заслуженные и уважаемые женщины Самарской губернии.
Номинантам акции будут вручены шильды и памятные подарки от Союза женщин Самарской области, исполнены музыкальные номера.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????