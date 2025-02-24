В Самарской области выберут "Мужчину года"

В среду, 26 февраля, в 11:00 в ДК железнодорожников им. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94) состоится финал областной акции "Мужчина Самарской области 2024 года" (12+).

В Год 80-летия Победы в ВОВ, Год Защитника Отечества, в Год многодетной семьи по инициативе РОО "Союз женщин Самарской области", Федерации профсоюзов Самарской области и поддержке правительства Самарской области в девятый раз проводится акция "Мужчина Самарской области 2024 года".

Акция определила лучших представителей сильнейшей половины человечества, имеющих существенные достижения в профессиональной и общественной деятельности и внесших значительный вклад в развитие Губернии.

В этом году в третий раз выделена номинация "Герои живут рядом", в рамках которой отмечают участников СВО и мужчин, осуществляющих постоянную безвозмездную помощь военнослужащим.

Мужчины, занятые мирным трудом, стали лауреатами в номинациях "Мужчина — Глава семьи", "Руководитель", "Специалист отрасли", "Общественный деятель", "Благотворитель", "Профсоюзный лидер".

История нашей губернии доказала и доказывает, что как и столетия назад, успеха в жизни добиваются настоящие мужчины, умеющие отстаивать свои принципы, постоять за себя и близких людей, Родину.

После двух этапов в финал вышли 45 номинантов из 19 муниципальных и внутригородских районов, 6 профсоюзных организаций и Общественной организации инвалидов.

Награждение проведут заслуженные и уважаемые женщины Самарской губернии.

Номинантам акции будут вручены шильды и памятные подарки от Союза женщин Самарской области, исполнены музыкальные номера.