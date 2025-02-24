Муниципалитеты Самарской области усилят работу с малым бизнесом

Традиционная стратегическая сессия по взаимодействию с предпринимателями прошла на площадке регионального центра "Мой бизнес". Организатором ежегодного события выступает областное Минэкономразвития. В стратсессии приняли участие представители всех муниципальных образований региона — кураторы направления развития предпринимательства. Главная цель интенсивного обучения муниципальных команд — перенастройка работы с бизнес-сообществом, налаживание диалога с предпринимателями в городах и районах. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Самарская область входит в число лучших регионов страны по уровню развития сферы предпринимательства. В частности, практики Самарской области по обучению муниципальных команд работе с бизнесом вошли в число лучших в стране.

"Мы выстроили активное взаимодействие с бизнесом на уровне регионе, но не менее важной является работа с предпринимателями на уровне муниципалитетов. Подобные встречи позволяют оценить сильные и слабые стороны каждой территории, определить перспективные направления, новые ниши, актуальные инструменты информирования бизнеса о мерах господдержки, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Мы помогаем муниципалитетам актуализировать развитие сектора МСП, разобрать допущенные ошибки и сформировать пошаговые планы дальнейшей работы".

В ходе стратегической сессии сотрудники муниципальных администраций, центров "Мой бизнес" общались и обменивались опытом, своими наработками по взаимодействию с предпринимательским сообществом. Участники обсудили итоги реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в своих округах и районах и задачи, которые сегодня стоят перед командами по достижению показателей нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его главные цели — формирование экономики предложения и реальный рост дохода на одного работника субъекта МСП.

Разъяснения по работе с новыми задачами давали представители министерства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Это позволило построить встречу в формате диалога двух сторон и определить наиболее эффективные варианты совместной работы.

"Мероприятие получилось очень информативным. Нам важно подвести итоги, увидеть свои проблемные места, выявить направления, на которых стоит сделать акцент, и получить мотивацию на работу в текущем году, — подчеркнула директор центра "Мой бизнес" городского округа Похвистнево Ольга Малахова. — Все инструменты работают довольно эффективно. И наша задача, как центра "Мой бизнес", — найти подходящую услугу, помощь и решение вопроса для любого клиента".

"На таких мероприятиях мы выстраиваем работу и формируем задачи на год. Выработали стратегию, как будем привлекать людей в предпринимательство, как будем работать с новыми направлениями", — перечислила Евгения Краснова, руководитель Центра поддержки и развития предпринимательства Нефтегорского района.

Вторая половина дня была посвящена изучению искусственного интеллекта. Специалисты ПАО "Сбербанк" организовали практическое занятие "Искусственный интеллект в деле". Вместе с экспертами участники узнали, что представляет собой ИИ сегодня, как его эффективно использовать в рабочих процессах, и на практике освоили работу с нейросетями.